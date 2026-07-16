Los expertos en reformas coinciden: "Instalar ventanas de aluminio con rotura de puente térmico reduce la entrada de calor"

Con la llegada del verano, mantener una temperatura agradable dentro de casa sin depender constantemente del aire acondicionado se convierte en uno de los principales objetivos de muchos hogares en España. En este contexto, las ventanas desempeñan un papel mucho más importante de lo que parece, ya que son uno de los puntos por los que más calor entra cuando el aislamiento no es el adecuado.

Aunque sustituirlas supone una inversión considerable, los especialistas coinciden en que se trata de una de las reformas que más puede mejorar el confort de una vivienda. Y es que, unas ventanas eficientes ayudan a conservar una temperatura más estable durante todo el año, reducen la necesidad de utilizar sistemas de climatización y además, contribuyen a disminuir el consumo energético.

Sin embargo, cuando llega el momento de elegir un modelo, surge una de las dudas más frecuentes: ¿PVC o aluminio? La respuesta, según los expertos, depende de las características de cada vivienda y de factores como la orientación, la exposición al sol o el tamaño de los ventanales.

Precisamente sobre esta cuestión ha hablado la experta en reformas Pilar Pérez, conocida en redes sociales como @lapipireforma, quien recuerda que la elección no debería basarse únicamente en el precio, sino también en el comportamiento que tendrá cada material con el paso del tiempo.

En viviendas con muchas horas de sol

En viviendas orientadas al sur o con grandes superficies acristaladas, las ventanas están sometidas a una mayor radiación solar durante buena parte del día. En estos casos, el material del perfil cobra una importancia especial.

Según explica la experta, el PVC continúa siendo una de las opciones con mayor capacidad aislante y una alternativa muy eficiente desde el punto de vista energético. Además, apenas requiere mantenimiento y sigue siendo una de las soluciones más utilizadas en reformas residenciales.

No obstante, cuando se buscan grandes ventanales o la vivienda está especialmente expuesta al calor, el aluminio ofrece una mayor resistencia estructural y soporta mejor las dilataciones provocadas por las altas temperaturas.

La clave está en la rotura de puente térmico

Durante años, uno de los principales inconvenientes del aluminio era que transmitía con facilidad el calor del exterior al interior de la vivienda. Sin embargo, esa situación cambió con la incorporación de la denominada rotura de puente térmico, una tecnología que hoy está presente en la mayoría de las carpinterías de altas prestaciones.

Este sistema incorpora un material aislante entre la parte exterior y la interior del perfil, dificultando el paso del calor en verano y del frío en invierno. Gracias a ello, el aluminio ha mejorado notablemente su comportamiento energético y se ha consolidado como una de las opciones preferidas en viviendas de nueva construcción y reformas de alta eficiencia.

Algo que también defienden numerosos expertos en reformas, entre ellos la empresa especializada Tancaments.cat, desde donde explican que "el objetivo principal de la rotura de puente térmico es evitar en todo momento que haya la misma temperatura del exterior en el interior. Por eso, es importante la utilización de ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, ya que son mucho más eficientes energéticamente",

Otra de las ventajas de este tipo de ventanas y que también destacan desde la compañía, es que permite fabricar perfiles más finos que dejan pasar una mayor cantidad de luz natural, una característica muy valorada en proyectos de arquitectura contemporánea e interiorismo.

PVC o aluminio

La evolución del aluminio, el PVC continúa siendo una de las opciones más demandadas gracias a su excelente capacidad aislante tanto frente al calor como frente al ruido exterior. Además, suele requerir una inversión inicial inferior, un aspecto que puede resultar decisivo cuando se sustituyen todas las ventanas de una vivienda o se dispone de un presupuesto más ajustado.

También destaca por su resistencia a la humedad y por necesitar muy poco mantenimiento con el paso de los años. Sin embargo, cuando se trata de grandes superficies acristaladas o fachadas especialmente expuestas al sol, el aluminio suele ofrecer mejores prestaciones estructurales. Este material soporta mejor los cambios de temperatura y mantiene su estabilidad incluso en condiciones de calor intenso.

Como contrapartida, el PVC ofrece menos posibilidades de personalización y sus perfiles suelen ser algo más gruesos, un detalle que puede influir cuando se busca un diseño más minimalista o grandes superficies acristaladas.

Por ello, los especialistas coinciden en que no existe un material universalmente mejor que otro. La orientación de la vivienda, el clima de la zona, el tamaño de las ventanas y el presupuesto disponible son los factores que realmente deben marcar la elección para conseguir un hogar más confortable y energéticamente eficiente.