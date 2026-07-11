Mar y Jorge, la pareja veinteañera que ha comprado una vivienda en España: "Fuimos flexibles con el ascensor"

La situación actual del mercado inmobiliario hace que no resulte nada sencillo poder encontrar una nueva vivienda en gran parte del país. Con los precios al alza de los últimos años, la situación es especialmente complicada para los jóvenes.

Sin embargo, aún hay algunos casos en los que los jóvenes consiguen comprar una vivienda, un caso cada vez menos usual en el panorama actual del país. Es el caso de Mar y Jorge, dos veinteañeros que han conseguido comprar un piso en un municipio de Valencia, al que pretenden mudarse a partir de octubre.

Mar y Jorge, de 23 y 21 años, respectivamente, están diciendo adiós a su etapa universitaria, pero ya pueden presumir de conseguir algo que muy pocos jóvenes consiguen actualmente: comprar una vivienda en España.

La pareja se ha hecho con un piso en la Comunidad Valenciana después de varios años en los que han compaginado sus estudios con distintos trabajos ocasionales. Los jóvenes aseguraron que aceptaron cualquier oferta de trabajo que les salía, sumando así a su trabajo diario otras labores esporádicas como el cuidado de niños pequeños.

De esta forma, ambos han conseguido algo que pocos consiguen a su edad, pues la edad de emancipación actual en España se sitúa en 30,2 años, lo que supone cuatro años más tarde que la media en Europa, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).

Aunque no han querido decir el barrio ni el precio de este nuevo piso, sí que han desvelado que este nuevo piso les ha costado entre 140.000 y 170.000 euros y que se encuentra en un municipio cercano a la ciudad de Valencia.

El nuevo piso de Mar y Jorge

La joven pareja tuvo claro el camino a seguir a la hora de meterse de lleno en el mercado inmobiliario, y para ello elaboraron una estrategia clara que les ha permitido comprarse su primera vivienda, comenzando por fijar un precio máximo de compra.

Mar y Jorge tenían clara la cifra que no estaban dispuestos a sobrepasar, y tras valorar diferentes inmuebles en Valencia ciudad, se dieron cuenta de que estaba muy por encima de su presupuesto, por lo que decidieron ampliar su búsqueda a municipios alejados del área metropolitana.

Al hacerlo, tenían como requisito imprescindible buscar aquellos que estuviesen bien comunicados por transporte público, de manera que hubiese al menos Metro directo para poder desplazarse con comodidad a la ciudad.

Durante su búsqueda acudieron a distintas agencias inmobiliarias, y lo hicieron teniendo la mente abierta a poder comprar cualquier tipo de inmueble, ya que no les importaba tener que afrontar una reforma si así era necesario. En todo caso, la compra junto a la reforma no debía superar su presupuesto máximo.

De hecho, para abaratar costes y poder tener más fácil el acceso a una vivienda, tuvieron que hacer ciertos sacrificios, y uno de ellos fue prescindir de ascensor. Además, tanto Mar como Jorge tuvieron que negociar con respecto a las preferencias que cada uno de ellos tenía.

Mientras que uno pensaba en una vivienda que contase con una futura habitación para sus hijos, el otro prefería tener un baño amplio. Tras una larga e intensa búsqueda, finalmente pudieron encontrar una vivienda a su gusto y ajustada a su presupuesto.

La financiación de su nueva casa

Una vez que decidieron cuál era la casa que querían comprar, llegó el momento de la financiación, donde Mar explicó que pudieron pagar la entrada con parte de sus ahorros, aunque también tuvieron ayuda para comprar la casa, pues los padres de Jorge les avalaron.

La joven pareja compartió en redes sociales una imagen para conmemorar la compra de su vivienda, pero no se encontraron con reacciones del todo positivas, y es que recibieron muchas críticas por comprar esa vivienda con su edad.

A pesar de todo, Mar y Jorge están felices con su compra y tienen claro que, para poder encontrar una vivienda en el contexto actual, la clave es alejarse lo suficiente del centro de las ciudades, que es una buena forma de poder encontrar oportunidades.

En su caso tuvieron que moverse de municipio ante la imposibilidad de comprar un piso en una gran ciudad como Valencia, sobre lo que asegura que no solo es cuestión de precio, sino que muchos de los inmuebles en venta se venden okupados o alquilados.

Por otro lado, Mar recomienda a otros jóvenes que, como ellos, se quieren emancipar, que investiguen acerca de distintas financiaciones y ayudas estatales que les puedan dar ese apoyo que es necesario para poder independizarse en la actualidad.

Una generación bloqueada

Los jóvenes actuales tienen cada vez más difícil poder adquirir una vivienda por el aumento de los precios de alquilar o comprar una vivienda, la dificultad para acceder a una hipoteca y la existencia de un empleo inestable y salarios ajustados.

Emanciparse ya no solo depende de una cuestión de deseo o de voluntad, sino de capacidad para poder afrontar todos los costes que ello conlleva. Para la gran mayoría de jóvenes, el alquiler es la única opción disponible, pero también es un escollo para ganar estabilidad.

Muchos de ellos se encuentran con grandes dificultades para el ahorro, y sin capacidad para ahorrar, acceder a una vivienda en propiedad es prácticamente imposible. Además, para los jóvenes tampoco es sencillo acceder a una hipoteca, no solo por el precio, sino por las condiciones de acceso.

En el panorama actual parece complicado encontrar una solución, pero los expertos aseguran que la clave pasa por aumentar el parque público de vivienda y regular los precios del alquiler, además de limitar la especulación inmobiliaria.