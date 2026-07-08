Los arquitectos coinciden: "Calcular el coste real de un terreno antes de comprarlo puede ahorrarte hasta 40.000 €"

Comprar un terreno suele ser el primer paso para quienes sueñan con construir una vivienda desde cero en España. Sin embargo, fijarse únicamente en el precio de venta puede llevar a tomar una decisión equivocada.

En muchos casos, dos parcelas con un coste muy parecido terminan requiriendo inversiones muy diferentes antes incluso de comenzar la obra.

Precisamente sobre este aspecto advierte el arquitecto Pablo Borraz (@pbsarquitectura) en uno de sus vídeos de TikTok. Según explica, la mayoría de compradores se fija únicamente en el precio del solar o en su superficie, pero pasa por alto otros factores que pueden marcar una diferencia de varios miles de euros.

De hecho, el experto asegura que hay un aspecto que debería analizarse antes de firmar cualquier operación. "La pregunta clave que debes hacerte es cuánto te va a costar tener el terreno listo para construir", afirma.

Y es que, como recuerda Borraz, dos parcelas con el mismo precio de venta pueden acabar suponiendo una diferencia de hasta 40.000 euros cuando llega el momento de iniciar la construcción.

Nivelar dispara el presupuesto

Uno de los primeros gastos que suelen aparecer tiene que ver con la propia orografía de la parcela. No todos los terrenos están preparados para empezar a construir desde el primer día y, cuando existen desniveles importantes, es necesario realizar movimientos de tierra para acondicionar la superficie.

Estos trabajos requieren maquinaria específica y pueden incrementar notablemente el presupuesto inicial, especialmente si el terreno presenta fuertes pendientes o necesita grandes excavaciones.

En determinadas parcelas también puede ser imprescindible construir muros de contención para estabilizar el terreno y garantizar la seguridad de la futura vivienda. Se trata de una actuación que muchas veces pasa desapercibida durante la compra, pero que puede representar una parte importante del coste total.

Los gastos extra

Más allá de preparar el terreno, existen otros trabajos previos que también conviene tener en cuenta antes de comprar una parcela.

Por ejemplo, puede ser necesario instalar cerramientos o vallados para delimitar el solar y cumplir con las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra.

Otro de los aspectos que conviene revisar es si la parcela dispone ya de suministros básicos. En caso contrario, habrá que asumir el coste de llevar hasta ella las acometidas de agua, electricidad, saneamiento o telecomunicaciones, una inversión que puede variar mucho según la distancia a las redes existentes.

Tampoco hay que olvidar los accesos. En algunos terrenos resulta necesario acondicionar caminos o entradas para permitir el paso de la maquinaria de construcción, lo que supone un gasto adicional que rara vez se tiene en cuenta al comparar parcelas.

Lo barato no siempre es la mejor compra

Todos estos trabajos previos explican por qué el precio anunciado de un solar no siempre coincide con el coste real de construir una vivienda sobre él.

Una parcela aparentemente económica puede requerir tantas actuaciones previas que termine siendo más cara que otra con un precio de compra superior, pero ya preparada para edificar.

Por eso, antes de tomar una decisión, los arquitectos recomiendan analizar el terreno con detalle y solicitar asesoramiento técnico. Una revisión previa puede evitar imprevistos durante la obra y ayudar a ajustar mucho mejor el presupuesto.

En palabras de Pablo Borraz, "el terreno barato no es el que directamente cuesta menos, sino el que te deja más dinero para construir la vivienda", concluye.