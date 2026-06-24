Gisela Trilla, arquitecta: "La solución para una casa fresca en verano no es el aire acondicionado, es cerrar las ventanas"

Con la llegada de las altas temperaturas, muchas viviendas se convierten en auténticos hornos durante las horas centrales del día obteniendo un único resultado: los aparatos de aire acondicionado funcionan sin descanso y las facturas eléctricas se disparan.

Sin embargo, los arquitectos recuerdan que gran parte del calor puede evitarse antes incluso de entrar en casa. Esa es precisamente la filosofía de las llamadas viviendas pasivas.

Se trata de construcciones diseñadas para mantener una temperatura confortable durante todo el año reduciendo al mínimo la necesidad de calefacción o climatización.

Aunque no todo el mundo vive en una de ellas, algunos de sus principios pueden aplicarse fácilmente en cualquier piso convencional.

Así lo explica la arquitecta y diseñadora Passivhaus Gisela Trilla, que insiste en que pequeños gestos cotidianos pueden marcar una gran diferencia durante una ola de calor. El más importante de todos tiene que ver con algo que muchas personas hacen justo al contrario.

Casa sobrecalentada

"En verano es muy importante no sobrecalentar la casa por culpa de la entrada del sol, porque actúa como un efecto invernadero", advierte. Es el principal error que convierte la casa en un horno.

Según la experta, mantener abiertas las ventanas y dejar entrar la radiación solar durante las horas más calurosas del día consigue que el hogar alcance temperaturas muy difíciles de bajar.

Las ventanas orientadas al sur y al oeste son las que más sufren este problema. A partir de media mañana, el sol comienza a incidir directamente sobre cristales, paredes y muebles, que absorben calor y lo liberan lentamente durante horas.

Por eso, Trilla recomienda actuar antes de que la temperatura exterior alcance sus máximos. "En aquellas ventanas donde toca el sol desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, debemos evitar el impacto de los rayos", explica.

La solución es tan sencilla como bajar las persianas, correr cortinas térmicas o desplegar toldos cuando sea posible. El objetivo es impedir que el calor atraviese el cristal y quede atrapado en el interior de la vivienda.

Ventana de vivienda abierta. IStock

De hecho, la arquitecta señala que una casa puede calentarse varios grados simplemente por dejar entrar el sol de forma continuada durante las horas centrales del día.

Este fenómeno, conocido como efecto invernadero, es similar al que se produce dentro de un coche estacionado al sol. La radiación entra fácilmente por las superficies acristaladas, pero el calor tiene más dificultades para salir.

Ventilar cuando cae el sol

Tan importante como proteger la vivienda durante el día es aprovechar las horas más frescas de la noche. Para Trilla, otro de los errores más frecuentes es olvidar la ventilación nocturna.

Muchas personas mantienen la casa cerrada durante todo el día y toda la noche, acumulando calor jornada tras jornada. "Es fundamental aprovechar ese momento, cuando el aire es fresco, porque así baja la carga de calor del interior de la casa", asegura.

La estrategia consiste en abrir ventanas cuando el sol desaparece y las temperaturas exteriores comienzan a descender. Si además existe corriente entre distintas estancias, la renovación del aire será mucho más eficaz.

Gracias a esta práctica, las paredes, los suelos y los techos liberan parte del calor acumulado durante el día y parten de una temperatura más baja a la mañana siguiente.

"Si no ventilas por la noche y no bajas la temperatura de la casa, al día siguiente tienes calor acumulado en el interior", advierte la especialista. Ese calor retenido se suma al nuevo calentamiento provocado por el sol, generando una sensación de bochorno que obliga a recurrir antes al aire acondicionado.

90% menos de climatización

Las viviendas pasivas llevan estos principios al extremo mediante un diseño pensado para minimizar las pérdidas y ganancias de temperatura.

Aislamiento de alta calidad, ventanas eficientes, protección solar estratégica y sistemas de ventilación controlada permiten mantener unas condiciones interiores mucho más estables que en una construcción convencional.

"Una casa pasiva no es tecnología, es calidad de vida", resume Trilla. La arquitecta explica que este tipo de viviendas también cuentan con calefacción y aire acondicionado, pero los necesitan durante mucho menos tiempo.

"Una casa pasiva también tiene sistema de aire acondicionado y calefacción, pero lo necesitas conectar un 90% menos que en una casa convencional", señala.

Durante una ola de calor, una vivienda diseñada bajo estos criterios puede mantenerse entre 6 y 12 grados por debajo de la temperatura exterior sin necesidad de climatización constante. Una diferencia que tiene un impacto directo en el consumo energético.