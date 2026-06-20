Los expertos inmobiliarios coinciden: "Para Hacienda, vivir gratis en una vivienda de tus padres es donación encubierta"

Vivir en una vivienda vacía, propiedad de los padres sin pagar alquiler puede parecer una solución familiar habitual, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de los jóvenes para independizarse.

Sin embargo, esta práctica puede tener implicaciones fiscales si no se realiza correctamente. El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez ha advertido de que Hacienda podría llegar a considerar esta situación como una donación encubierta en determinados casos.

La clave, según explica, no está tanto en el vínculo familiar, sino en el uso que se hace del inmueble y en si existe o no una contraprestación económica.

El aviso ha generado inquietud entre muchas familias que ceden una vivienda a sus hijos para ayudarles a emanciparse. Aunque pueda verse como un gesto natural dentro del entorno familiar, la Administración puede interpretar que existe un beneficio patrimonial si el hijo reside gratis en un piso de sus padres.

Cuándo se considera donación

Según Sergio Gutiérrez, el supuesto que puede llamar la atención de Hacienda es aquel en el que unos padres tienen una vivienda vacía y permiten que su hijo la utilice como residencia habitual sin pagar ningún alquiler.

En ese caso, el hijo estaría disfrutando de un bien ajeno sin abonar una renta, algo que podría entenderse como una ventaja económica. Esa cesión gratuita del uso de la vivienda podría ser analizada como una donación, aunque no se haya firmado una escritura pública ni exista una transferencia de dinero.

El experto señala que las administraciones fiscales pueden fijarse en este tipo de operaciones entre familiares, especialmente cuando afectan a inmuebles. Las transmisiones de bienes entre padres e hijos suelen estar bajo vigilancia, tanto en el impuesto de sucesiones como en el de donaciones.

Por eso, Gutiérrez advierte de que vivir gratis en una casa de los padres puede tener consecuencias tributarias si se interpreta que se está recibiendo un beneficio económico sin declarar.

Si se convive con los padres

El matiz importante está en la convivencia. No es lo mismo vivir con los padres en la vivienda familiar que ocupar en solitario un inmueble que pertenece a ellos.

Si el hijo reside en la misma casa que sus progenitores, compartiendo domicilio, no se estaría ante una cesión independiente de una vivienda. En ese escenario, la situación forma parte de la convivencia familiar habitual y no debería entenderse como una donación.

El problema aparece cuando los padres ceden un piso completo a su hijo para que viva allí sin pagar nada. En ese caso, la vivienda deja de ser un espacio compartido y se convierte en un uso exclusivo del inmueble por parte del hijo.

Esa diferencia es la que puede marcar el criterio fiscal. La Administración podría considerar que el hijo está recibiendo un derecho de uso gratuito con valor económico, lo que abriría la puerta a exigir el impuesto correspondiente.

Además, Gutiérrez advierte de que el impuesto de donaciones puede llegar a ser más gravoso que el de sucesiones, dependiendo de la comunidad autónoma. Cada territorio aplica sus propias bonificaciones y reducciones, por lo que el impacto fiscal puede variar mucho.

El experto también plantea otro escenario delicado: que el hijo viva durante años en esa vivienda sin pagar alquiler y, tras el fallecimiento de los padres, acabe heredando el inmueble. En una situación así, Hacienda podría interpretar que la transmisión efectiva del beneficio se produjo antes de la herencia.

Cómo evitar problemas con Hacienda

Para evitar conflictos, Sergio Gutiérrez recomienda formalizar la situación. Una de las opciones es firmar un contrato de alquiler, aunque sea entre padres e hijos, y declarar correctamente los ingresos que correspondan.

De esta manera, la cesión de la vivienda deja de ser gratuita y pasa a estar respaldada por una relación contractual. Esto permite acreditar que no existe una donación encubierta, sino un arrendamiento sujeto a las obligaciones fiscales correspondientes.

También puede ser aconsejable contar con asesoramiento profesional antes de tomar una decisión. La fiscalidad de las cesiones familiares puede variar según la comunidad autónoma, el valor del inmueble, la duración del uso y las circunstancias concretas de cada familia.

La advertencia de Gutiérrez no significa que todos los hijos que vivan en una casa de sus padres vayan a tener problemas con Hacienda. Pero sí recuerda la importancia de diferenciar entre convivencia familiar, cesión gratuita y alquiler formalizado.