Los arquitectos españoles coinciden: "Usar el ventilador con ventilación cruzada y buena orientación reduce el consumo eléctrico"

Con la llegada de las altas temperaturas en España, mantener la casa fresca sin disparar la factura de la luz se convierte en una de las principales preocupaciones de muchos hogares. Y es que, aunque el aire acondicionado sigue siendo la solución más utilizada durante los días más calurosos, cada vez son más quienes buscan alternativas que permitan reducir el consumo eléctrico sin renunciar al confort.

En este contexto, los ventiladores continúan siendo una de las opciones más económicas para combatir el calor. Su consumo energético es muy inferior al de un sistema de climatización convencional y, además, pueden resultar mucho más eficaces cuando se combinan con estrategias de diseño pasivo como una buena orientación de la vivienda o la ventilación cruzada.

Esto es precisamente lo que recalcan varios arquitectos españoles, que recuerdan que el confort térmico no depende únicamente de los aparatos eléctricos. Factores como la entrada de sol, las sombras o la circulación natural del aire pueden influir de forma decisiva en la temperatura interior de una vivienda y ayudar a reducir la necesidad de recurrir constantemente al aire acondicionado o a los ventiladores.

Precisamente sobre esta cuestión ha reflexionado el arquitecto Juan Goñi en uno de sus vídeos publicados en TikTok, donde recuerda que no toda la climatización depende de aparatos eléctricos ni de aumentar la potencia del aire acondicionado.

"El aire acondicionado no arregla una mala orientación, tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de climatizar: la climatización activa y la pasiva", comienza advirtiendo.

#Vivienda #Orientación #EficienciaEnergética #Construcción #Reforma #Arquitecto #ConfortTérmico ♬ sonido original - Juan Goñi | Arquitecto @juangoniarquitecto El aire acondicionado puede enfriar una casa. Pero no puede arreglar una mala orientación. Cuando una vivienda está mal orientada, el problema no es solo la temperatura. Es el exceso de radiación solar, la falta de ventilación cruzada, la poca luz natural o el sobrecalentamiento en determinadas horas del día. Y eso no se soluciona simplemente encendiendo una máquina. Se puede compensar, sí. Pero a costa de más consumo, menos confort y una mayor dependencia energética. Una vivienda bien orientada trabaja a tu favor: Aprovecha mejor la luz natural. Reduce la necesidad de climatización. Mejora la ventilación. Mantiene temperaturas más estables. Hace que vivir dentro sea más cómodo. Por eso, antes de comprar, construir o reformar, la orientación no debería ser un detalle secundario. Porque una buena arquitectura empieza mucho antes de elegir acabados. Empieza entendiendo cómo entra el sol, cómo circula el aire y cómo responde la vivienda a su entorno. El aire acondicionado ayuda. Pero una buena orientación marca la diferencia. #Arquitectura

Según explica, la climatización activa engloba todos aquellos sistemas que consumen energía para funcionar, como el aire acondicionado o los ventiladores. La pasiva, en cambio, aprovecha aspectos relacionados con el propio diseño de la vivienda para mantener una temperatura más agradable durante los meses de calor.

"La climatización activa es el aire acondicionado, ventiladores y todo lo que tiene que ver con máquinas y con lo que te cuesta dinero porque las máquinas gastan energía y la energía vale dinero. La climatización pasiva, es todo lo contrario. Todo lo que tiene que ver con las orientaciones, el diseño de las pérgolas, las buenas sombras, los vientos, coger bien la ventilación, las ventilaciones cruzadas...".

La orientación sí marca la diferencia

Para el arquitecto, uno de los errores más habituales es pensar que cualquier problema relacionado con el calor se puede solucionar instalando un aparato más potente. Sin embargo, cuando una vivienda recibe demasiada radiación solar o carece de ventilación natural, el gasto energético necesario para mantenerla fresca se dispara.

"Entonces, cuando tú haces deficientemente esa parte, eso no lo arregla un aire acondicionado o un ventilador o si lo arregla, cuesta mucho dinero y de continuo".

La falta de sombra, una orientación desfavorable o la ausencia de corrientes de aire pueden provocar que determinadas estancias acumulen calor durante horas. Como consecuencia, los sistemas de climatización tienen que trabajar más tiempo y consumir más electricidad.

"Eso puede ocasionarlo un exceso de radiación solar, la falta de ventilación cruzada, la poca luz natural o el sobrecalentamiento en determinadas horas del día. Así que lo primero en climas más cálidos es la sombra. Por eso, antes de comprar, construir o reformar, la orientación no debería ser un detalle secundario", destaca.

La ventilación cruzada, la herramienta más eficaz

Una opinión similar comparte el arquitecto Edu Saz, que defiende aprovechar al máximo los recursos naturales de la vivienda antes de depender exclusivamente del aire acondicionado.

"En muchas partes del mundo los aires acondicionados son una de las primeras herramientas que se utilizan para reducir el calor en casa, pero la realidad es que no siempre son una solución. No todo el mundo puede tener acceso a ellos y además aumenta nuestro gasto energético y a muchas personas no les resulta del todo cómodo", asegura.

Un arquitecto, sobre cómo enfriar la casa

Por ello, apuesta por soluciones que permitan refrescar los espacios sin necesidad de incrementar el consumo eléctrico: "Afortunadamente existen formas de diseñar una casa para mantener fresco el interior en verano. Esto es posible poniendo a nuestro favor fenómenos como la orientación solar, la ventilación cruzada o la inercia y la regulación térmica de un edificio".

Entre todas ellas, destaca especialmente la ventilación cruzada, una estrategia que consiste en generar corrientes naturales de aire dentro de la vivienda mediante ventanas situadas en fachadas opuestas.

"La ventilación natural es una de las mejores formas de enfriar una casa sin electricidad. Las ventanas se pueden utilizar para aprovechar esa ventilación del aire y la ventilación cruzada es una de las mejores formas de conseguirlo", recuerda.

Las ventanas de hojas abatibles

Para que este sistema funcione correctamente, el diseño de las ventanas también juega un papel importante. No todos los modelos permiten la misma entrada de aire ni facilitan igual la renovación del ambiente interior.

"Básicamente consiste en tener ventanas en lados opuestos de una vivienda y en fachadas opuestas, para permitir que el aire entre y salga de la casa, evitando que el aire caliente permanezca estancado dentro. En este caso las ventanas de hojas abatibles en vez de correderas son más aconsejables porque duplican la ventilación".

Además, el arquitecto recuerda que proteger la vivienda de la radiación solar directa sigue siendo una de las medidas más eficaces para reducir el calor acumulado: "En el diseño arquitectónico tenemos que protegerla lo mejor posible del calor exterior y se puede lograr con un terreno de zona caduca que durante el verano no dejen pasar tanto el sol y en invierno hagan el efecto contrario".

Las pérgolas, las lamas de protección solar o una correcta ubicación de las superficies acristaladas también pueden ayudar a mejorar el comportamiento térmico del edificio. "Si tenemos grandes cristaleras evitar que estas estén en la zona sur porque generarán efecto invernadero. Los diseños de lamas en fachadas ayudan a reducir la ganancia de calor", asegura.

En definitiva, ambos arquitectos coinciden en una misma idea: antes de aumentar las horas de aire acondicionado, conviene aprovechar al máximo la ventilación cruzada natural, las sombras y la orientación de la vivienda. Una combinación que, junto al uso de ventiladores, puede reducir notablemente el consumo eléctrico durante el verano sin renunciar al confort dentro de casa.