Un fontanero avisa a España: "Antes cambiar un grifo costaba 60 euros y ahora supera los 150"

Los precios no dejan de crecer en diferentes ámbitos, y uno de los más importantes se está dando en todo lo relacionado con la fontanería, un sector que en los últimos tiempos no ha dejado de aumentar sus costes, en gran parte por la falta de trabajadores cualificados.

Un fontanero ha explicado los grandes cambios que se han dado en diferentes trabajos, poniendo un ejemplo claro que refleja este encarecimiento: "Antes cambiar un grifo costaba 60 euros y ahora supera los 150 euros".

En los últimos años, el sector de las reformas y reparaciones del hogar en España ha experimentado un gran cambio en su estructura de costes. De hecho, lo que antes parecía una intervención menor y económica, como un cambio de grifo, ha pasado a ser una inversión significativa en muchos hogares.

Según los datos actuales, el rango se sitúa en su mayoría entre los 80 y los 230 euros, dejando atrás las tarifas en las que apenas había que invertir 60 euros. Esta evolución no solo responde a la inflación, sino a la especialización técnica necesaria y a la calidad de los materiales.

¿Por qué ha subido tanto el precio?

Actualmente, es habitual que haya que pagar más de 150 euros por un servicio completo, siendo la mano de obra el factor determinante, con un coste que oscila entre los 25 y los 40 euros por hora, dependiendo de la ciudad y la experiencia profesional.

Los fontaneros fijan sus tarifas de trabajo con un precio por hora, que depende de distintos factores como la ubicación, la experiencia profesional, si el servicio tiene o no urgencia, o si el trabajo se debe realizar fuera del horario laboral habitual. Todo ello influye en el coste final.

Un cambio de grifo sencillo suele exigir para el profesional un trabajo de entre 45 y 90 minutos, si bien, si se suma el coste del desplazamiento (10-30 euros) y otros materiales necesarios para la instalación, como juntas, latiguillos o selladores, el precio inicial para cambiar un grifo se sitúa entre los 70 y 120 euros.

No obstante, el umbral de los 150 euros se supera con facilidad cuando el profesional es quien suministra el material. Por ejemplo, la instalación de un grifo termostático de ducha, que necesita de un alineado y calibración, tiene un coste de instalación que solo por mano de obra puede llegar a los 180 euros.

Además, si se opta por una opción que esté fabricada con material de gama media-alta, el precio final total de cambiar un grifo puede llegar a ascender hasta unos 280 euros, lo que supone una inversión significativa.

Qué encarece cambiar un grifo

No todos los grifos son iguales, lo que supone que la complejidad técnica cambie y afecte de manera directa al presupuesto final del cambio de grifo. Cuando se trata de un grifo de cocina de caño alto o extraíble, por ejemplo, se deben hacer ajustes adicionales que encarecen la instalación.

Existen otros factores adicionales que provocan que se dispare el coste final del trabajo, siendo la urgencia el factor que más encarece este tipo de servicios. Si se solicita a un fontanero que trabaje en un día festivo, de noche o en fin de semana, el precio final sube.

Por lo general, este tipo de trabajos fuera del horario laboral ordinario conlleva un suplemento de entre el 25% y el 50% sobre la tarifa base, aunque en otros casos se aplica un cargo fijo de urgencia de entre 20 y 50 euros.

A ello hay que sumar las posibles complicaciones técnicas que el profesional se pueda encontrar, como tomas desalineadas, necesidad de adaptadores o dificultades de accesibilidad que puedan llevar a que el profesional tenga que trabajar hasta dos horas, aumentando el coste por hora.

También encarecen el presupuesto final los materiales adicionales utilizados, lo que suma más conceptos a la factura final. Por este motivo, los expertos indican que, si se quiere ahorrar en una instalación de fontanería, lo más recomendable es adquirir la pieza a colocar por cuenta de uno mismo.

La ubicación influye en el precio

El aviso del fontanero también tiene un componente geográfico claro. Y es que no cuesta lo mismo renovar la grifería en el centro de una gran ciudad que en provincias en las que el coste de vida es inferior.

De esta manera, en ciudades como Madrid o Barcelona, la mano de obra de los fontaneros, por lo general, no baja de los 30-40 euros/hora, y un cambio simple, sin grifo incluido, puede suponer un desembolso de 140-150 euros.

Este es un precio notablemente superior a lo que se paga en otros puntos de la geografía española, con ciudades como Sevilla o Valencia, donde los precios son ligeramente más contenidos y que pueden partir de los 70 euros por servicios básicos.

No es el único punto a considerar, y es que el profesional advierte de la importancia de la certificación y el cumplimiento de las normativas. Este trabajo, que puede parecer caro, garantiza que se están siguiendo estándares de seguridad y normas técnicas.

Recurrir a los servicios de fontaneros cualificados garantiza que cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar el trabajo de la forma correcta. La profesionalización, el coste de desplazamiento y la complejidad del trabajo influyen directamente en el precio final a pagar.