Entró en vigor: los nuevos propietarios están obligados a asumir las deudas que dejó el anterior dueño de la vivienda

Aunque no se enseñe en los colegios, comprar una vivienda implica mucho más que firmar una escritura y recibir las llaves. Detrás de muchas operaciones inmobiliarias pueden esconderse gastos, cargas o pagos pendientes que el comprador desconoce hasta después de cerrar la compraventa.

Entre los problemas más frecuentes aparecen las deudas con la comunidad de vecinos. A pesar de que muchas personas crean que esos impagos desaparecen cuando el antiguo propietario vende el piso, la legislación española establece un sistema distinto para garantizar que la comunidad pueda cobrar las cuotas pendientes.

La clave está en la llamada afección real del inmueble. Este mecanismo legal hace que determinadas deudas queden vinculadas directamente a la vivienda, de manera que el nuevo propietario puede verse obligado a asumir pagos atrasados para evitar problemas judiciales o incluso el embargo del inmueble.

Las deudas de una vivienda

La legislación española, a través de la Ley de Propiedad Horizontal, establece que las cuotas comunitarias pendientes no afectan únicamente a la persona que dejó de pagarlas, sino también al propio inmueble.

En la práctica, cuando un comprador adquiere un piso con recibos comunitarios pendientes, la comunidad de propietarios puede reclamar esas cantidades utilizando el inmueble como garantía. El antiguo dueño sigue siendo el responsable directo de la deuda, pero el nuevo propietario puede verse obligado a abonarla si quiere evitar consecuencias mayores sobre su vivienda.

Se trata de una diferencia jurídica importante porque la ley no convierte automáticamente al comprador en el deudor original, aunque sí permite que la comunidad actúe contra el piso. Por eso, muchos expertos explican que la deuda "acompaña" al inmueble y no únicamente a quien la generó.

Ese mecanismo existe para evitar situaciones muy frecuentes en el pasado, cuando algunos propietarios acumulaban impagos durante años y posteriormente vendían la vivienda dejando a la comunidad sin posibilidad real de recuperar el dinero.

Con el actual sistema, los vecinos cuentan con una herramienta legal mucho más sólida para garantizar el cobro de cuotas ordinarias, derramas y otros gastos comunitarios.

Si nadie paga esas cantidades pendientes, la comunidad puede iniciar acciones judiciales que incluso desemboquen en el embargo y subasta de la vivienda. El hecho de que exista un nuevo titular no elimina esa posibilidad porque la garantía recae sobre el inmueble en sí mismo.

Aun así, la ley también introduce límites para impedir que los compradores tengan que asumir deudas antiguas de hace muchos años. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la protección de las comunidades y la seguridad jurídica de quien adquiere una vivienda.

El nuevo propietario no responde de cualquier deuda antigua

La responsabilidad vinculada al inmueble tiene un alcance temporal concreto. La normativa fija que el comprador responde únicamente de las cantidades correspondientes a la anualidad en curso en el momento de la compra y de los tres años naturales anteriores.

Eso quiere decir que, si una vivienda arrastra impagos más antiguos, la comunidad ya no podrá dirigir su reclamación contra el piso por esas cantidades. En esos casos, la deuda seguirá existiendo, pero únicamente podrá reclamarse al propietario que la generó.

Este límite resulta especialmente importante en viviendas procedentes de herencias, ejecuciones hipotecarias o ventas rápidas, donde en ocasiones aparecen recibos pendientes acumulados durante largos periodos. Gracias a la limitación legal, el comprador no queda expuesto indefinidamente a cargas históricas imposibles de prever.

Imagen de ilustración.

La fecha de transmisión de la vivienda se convierte así en un elemento fundamental porque determina exactamente qué anualidades quedan cubiertas por la afección real y cuáles quedan fuera. Además, el cálculo no se hace por meses completos, sino incluyendo la parte vencida del año en curso en el momento de la compraventa.

Por ejemplo, si la venta se formaliza a mitad de año, el inmueble responderá de las cuotas ya vencidas de ese ejercicio y de las correspondientes a los tres años naturales anteriores. Todo lo que exceda de ese margen temporal deja de estar garantizado por la vivienda.

Precisamente para evitar sorpresas después de la compra, la ley obliga al vendedor a presentar un certificado sobre el estado de pagos con la comunidad de propietarios. Ese documento debe ser emitido por el secretario de la comunidad y contar con el visto bueno del presidente.

El certificado refleja si existen deudas pendientes y permite al comprador conocer la situación real del inmueble antes de firmar la escritura pública. Su importancia es tan grande que el notario no puede autorizar la compraventa si ese documento no se aporta, salvo que el comprador renuncie expresamente a él.

Esa renuncia, aunque legal, supone asumir un riesgo considerable. Si el comprador decide firmar sin certificado y posteriormente aparecen cuotas impagadas dentro del periodo legalmente reclamable, la comunidad podrá exigir el pago igualmente porque la vivienda sigue afectada por esas cantidades.

Por ese motivo, los especialistas inmobiliarios recomiendan no prescindir nunca de este documento, especialmente en operaciones con viviendas heredadas, pisos vacíos durante años o inmuebles procedentes de bancos y fondos de inversión, donde la existencia de deudas comunitarias puede pasar desapercibida con facilidad.

Además, el certificado no solo sirve para detectar impagos ordinarios, sino que también puede revelar derramas aprobadas por la comunidad que todavía no hayan sido abonadas, un aspecto que muchas veces genera conflictos entre compradores y vendedores después de la firma.

El comprador puede reclamar después al antiguo propietario

Aunque el nuevo dueño termine pagando para evitar problemas con la comunidad, eso no significa que pierda su derecho a recuperar el dinero. La legislación contempla la llamada acción de repetición, un mecanismo que permite reclamar posteriormente las cantidades al vendedor que dejó la deuda sin pagar.

De esta forma, si el comprador tiene que asumir cuotas pendientes para liberar la vivienda de cargas, puede acudir a la vía civil y exigir al antiguo propietario la devolución íntegra del dinero abonado. La base jurídica de esa reclamación reside en que el vendedor transmitió un inmueble con obligaciones económicas que le correspondían a él.

En muchos casos, este tipo de conflictos acaba resolviéndose judicialmente porque el nuevo propietario considera que adquirió la vivienda sin conocer realmente la existencia de determinadas deudas o porque entiende que el vendedor actuó ocultando información relevante.

Por eso, los expertos insisten en que la fase previa a la compraventa resulta decisiva. Revisar la documentación comunitaria, solicitar certificados actualizados y comprobar el estado económico de la finca puede evitar litigios largos y costosos después de la operación.