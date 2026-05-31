Un fontanero y electricista que trabaja 10 horas al día: "Hay mucho trabajo, el precio sube y la gente nos lo sigue pagando"

La inteligencia artificial está afectando al mercado laboral, provocando que millones de personas vean amenazado su puesto de trabajo por el auge de una tecnología que ha llegado para quedarse.

Cada vez más profesionales temen que las soluciones de IA puedan sustituirlos y hacer que pierdan su puesto de trabajo, especialmente en aquellos trabajos que son repetitivos o fáciles de poder automatizar.

Mientras que algunas profesiones se ven amenazadas, otras están viviendo su mejor momento, y esto es lo que sucede con algunos oficios manuales tradicionales, que han pasado a convertirse en algunas de las opciones mejor pagadas y con un mayor futuro.

Sobre este asunto ha hablado en una entrevista en Espejo Público Hugo González, un fontanero y electricista que trabaja 10 horas al día y que está viviendo un gran momento laboral: "Hay mucho trabajo, el precio sube y la gente nos lo sigue pagando".

Ocupaciones con pleno empleo

En un contexto actual muy marcado por las energías renovables y la digitalización, la demanda de fontaneros y electricistas está en auge, que, como confiesa el propio Hugo, ha hecho que no les falte trabajo.

Sin embargo, explica que el propio hecho de que exista tal demanda de trabajo, al haber una escasez de profesionales, hace que haya que afrontar largas jornadas de trabajo cada día. No obstante, a diferencia de otros empleos en España, tienen la ventaja de que se han convertido en ocupaciones con pleno empleo.

"Hoy en día no hay paro", afirma este profesional, que recalca que hoy en día se ha difuminado la figura del aprendiz, que era una etapa importante para la formación de los trabajadores. Esto implica que, nada más terminar la formación profesional, se empieza a trabajar directamente.

Esta circunstancia, sumada a que en los próximos años se jubilarán gran parte de los fontaneros, albañiles y electricistas actuales, hará cada vez más complicado entrenar a nuevas generaciones, y al mismo tiempo se abrirán nuevas posibilidades para poder contar con mejores salarios.

A día de hoy, no se contempla que haya herramientas de IA que puedan llegar a un nivel de desarrollo que pueda hacer prescindibles a los empleados de este tipo de oficios. Por lo tanto, los trabajos de fontanero y electricista, así como otros oficios manuales, tienen mucho futuro.

Los oficios manuales son el futuro

Como mencionamos, la llegada de la inteligencia artificial va a suponer la pérdida de miles de trabajos administrativos. Sin embargo, los oficios manuales no podrán reemplazarse, al menos a corto plazo, por lo que profesionales como fontaneros, electricistas, carpinteros o cerrajeros se convertirán en los empleos del futuro.

En este sentido, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, una de las compañías más grandes del mundo, asegura que estos serán "los millonarios del futuro", puesto que cada vez existirá una mayor demanda por la escasez de profesionales y la falta de relevo generacional.

Como confiesa el propio Hugo, existe "muchísima demanda" hoy en día y así se prevé que siga siendo en el futuro. "Yo lo considero un poco el trabajo del pasado y del presente y del futuro, porque siempre ha habido trabajo, a mí nunca me ha faltado", confiesa.

En este mismo sentido se ha pronunciado el empresario José Elías, que en más de una ocasión ha hablado de la necesidad de fomentar este tipo de empleos. En su opinión, "los puestos técnicos y manuales serán los más buscados", pero a pesar de ello es consciente de que este tipo de profesionales atraen a muy poca gente.

"No sé cuánto tardará la IA en cargarse los puestos administrativos, pero sí sé que nadie va a llamar a ChatGPT para reparar una plantarte la lechuga que te comes o cambiar un enchufe", asegura el dueño de Audax Renovables.

La falta de relevo en los oficios

En España existe un gran problema relacionado con los oficios tradicionales, y este tiene que ver con la falta de relevo generacional. Actividades como la carpintería, la electricidad o la albañilería, que durante décadas fueron pilares del tejido productivo nacional, sufren hoy una escasez creciente de nuevos trabajadores dispuestos a incorporarse a estos sectores.

Gran parte de esta situación tiene que ver con el hecho de que estos trabajos han perdido atractivo entre las generaciones más jóvenes. Muchos optan por estudios universitarios al considerar que tienen mayor prestigio social y mejores oportunidades.

Por su parte, los oficios manuales tienden a ser percibidos como más duros, poco valorados o inestables, lo que se suma a una creencia extendida en la sociedad en la que alcanzar el éxito profesional pasa casi en exclusiva por una formación académica superior.

Sin embargo, los datos del mercado laboral muestran una realidad muy diferente. Múltiples oficios cuentan con una demanda muy alta, salarios cada vez más competitivos y claras posibilidades de desarrollo profesional.

En ámbitos como la construcción, la fontanería o la climatización, la falta de personal cualificado para desempeñar este tipo de trabajos ha impulsado un aumento de los sueldos, al mismo tiempo que ha llevado a las empresas a buscar de manera activa nuevos perfiles.

Gran parte de este desequilibrio entre la demanda en estos sectores y los profesionales cualificados del mercado laboral tiene que ver con el cambio cultural que se vivió en España a lo largo de las últimas décadas, en las que la formación profesional fue considerada una opción secundaria frente a la universidad.