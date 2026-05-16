Ya es oficial: nueva ayuda de hasta 600 euros al mes para propietarios que tengan una vivienda vacía

Tener una vivienda en España se ha convertido casi en un privilegio. Con los precios disparados y cada vez más dificultades para acceder al mercado inmobiliario, contar con una casa propia no solo aporta tranquilidad y estabilidad, sino también la sensación de haber asegurado una inversión de futuro.

Ya sea para vivir, alquilar o vender más adelante, comprar una vivienda sigue siendo para gran parte de los españoles una de las decisiones económicas más importantes y deseadas. Sin embargo, llama la atención que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España haya alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías. Una cifra que representa aproximadamente el 14,4 % del parque residencial total.

Aunque sigue siendo un porcentaje relativamente reducido, muchas de esas viviendas vacías permanecen fuera del mercado porque necesitan reformas, presentan problemas legales o simplemente sus propietarios no se sienten seguros a la hora de alquilarlas. Algo a lo que se suma el temor de muchos dueños a sufrir impagos, daños en el inmueble o conflictos con los inquilinos, preocupaciones constantes según las encuestas en el sector.

Precisamente con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible en España, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva línea de incentivos dirigida a propietarios que incorporen sus pisos vacíos a programas de alquiler social. Una medida que contempla ayudas de hasta 600 euros mensuales para aquellos caseros que cedan sus inmuebles dentro de estos planes públicos.

La iniciativa forma parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, diseñado para intentar aliviar la presión que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario en España y dar salida a miles de viviendas desocupadas. De esta manera, los propietarios podrían obtener no solo la renta mensual abonada por el inquilino, sino también una ayuda económica adicional por participar en el programa.

Importe de la ayuda

Esta medida ya ha sido aprobada a través del real Decreto 326/2026 y publicada en el BOE, aunque su aplicación se irá desarrollando progresivamente en las diferentes comunidades autónomas.

La ayuda económica prevista para los propietarios podrá llegar a un máximo de 600 euros al mes por vivienda, aunque la cuantía concreta dependerá de cada comunidad autónoma y de las condiciones del inmueble.

Y es que, el propio plan establece que ese importe será "igual o inferior", por lo que las autonomías tendrán margen para ajustar las cantidades según el programa aplicado.

Requisitos para la ayuda

Para poder acceder a estas subvenciones, los propietarios deberán incorporar sus inmuebles a bolsas o programas de alquiler asequible y social impulsador por administraciones públicas o entidades sociales. Es decir, las viviendas tendrán que destinarse a personas con dificultades de acceso a la vivienda y mantenerse dentro de estos circuitos regulados.

Entre las condiciones fijadas por el Ejecutivo destaca que la cesión de la vivienda deberá mantenerse durante un periodo mínimo de siete años.

Durante ese tiempo, el inmueble solo podrá destinarse a alquiler asequible o social y los precios estarán limitados por la administración competente, sin superar en ningún caso los índices estatales de referencia ni los 600 euros mensuales de renta.

El programa está abierto tanto a pequeños propietarios como a empresas o entidades con viviendas vacías. El objetivo es movilizar inmuebles que actualmente permanecen cerrados, ya sea por herencias, necesidad de reformas o falta de confianza de los dueños para alquilarlos en el mercado tradicional.

Subvenciones añadidas

Además de las ayudas mensuales, el Gobierno también ha previsto subvenciones específicas para reformar aquellos pisos vacíos que necesiten una puesta a punto antes de alquilarse.

En estos casos, los dueños podrán recibir hasta 12.000 euros por vivienda para financiar trabajos de rehabilitación, accesibilidad o mejora de la habitabilidad. Las ayudas incluso podrán cubrir la totalidad de los gastos, incluyendo impuestos y costes técnicos asociados a las obras.

El plan también contempla apoyo económico una vez finalizado el alquiler. Si tras la cesión el propietario necesita realizar reparaciones o acondicionar de nuevo la vivienda, podrá optar a subvenciones de hasta 18.000 euros para devolver el inmueble a un estado similar al que tenía antes de entrar en el programa.

Eso sí, serán finalmente las comunidades autónomas las encargadas de concretar aspectos clave como los plazos, la documentación necesaria o los requisitos específicos para acceder a las ayudas, por lo que las condiciones podrían variar notablemente de un territorio a otro.