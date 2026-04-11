La casa prefabricada de Leroy Merlin que cuesta menos de 5.000 euros: luminosa, resistente y se instala en días

Las casas prefabricadas siguen ganando terreno en España como una alternativa rápida y asequible con la que hacer frente al constante aumento en el precio de la vivienda. Un contexto cada vez más complicado en el que empiezan a ganar protagonismo también esas soluciones que permiten sumar metros útiles a casa de forma sencilla, creando nuevos espacios independientes sin meterse en obras largas ni complicadas.

Una tendencia que encaja especialmente bien en el momento actual, donde cada vez más personas buscan fórmulas rápidas con las que adaptar su vivienda a nuevas necesidades como el teletrabajo, la falta de espacio o incluso la posibilidad de contar con una zona independiente dentro de la propia parcela.

En este escenario, Leroy Merlin ha incorporado a su catálogo una propuesta que destaca por su equilibrio entre precio, diseño y funcionalidad. Se trata de la caseta de madera en el modelo Materia, un módulo de más de 21 m² que cuesta solo 4.999 euros y que permite crear una estancia extra sin necesidad de grandes inversiones.

Una opción pensada para quienes necesitan ampliar su casa de forma práctica: desde un despacho independiente hasta una habitación de invitados o un pequeño estudio. Todo ello, además, con un diseño cuidado que se aleja de la clásica caseta de jardín.

Esta casa prefabricada está hecha en madera maciza de abeto austriaco certificado, con materiales que destacan por su resistencia y durabilidad. En lo referente a su estructura, cuenta con lamas machihembradas de 25 mm y refuerzos industriales.

Con ventanas panorámicas

Otro de sus puntos más atractivos es la luminosidad, ya que cuenta con puertas acristaladas amplias y las ventanas panorámicas permiten que la luz natural entre con facilidad, creando un espacio mucho más agradable.

A esto se suma la facilidad de montaje. Y es que, al tratarse de un sistema modular con paneles preensamblados, el proceso de instalación es mucho más rápido que el de una construcción tradicional, lo que permite tener lista la estructura en pocos días.

Casa prefabricada de Leroy Merlin.

A pesar de no incluir aislamiento de serie, está preparada para incorporarlo posteriormente, por lo que puede convertirse en un espacio más confortable durante todo el año.

Eso sí, conviene tener en cuenta que el precio corresponde a la estructura base. Elementos como la cimentación, instalaciones eléctricas o el acondicionamiento interior no están incluidos.

Aun así, incluso sumando estos extras, sigue destacando como una de las casas prefabricadas más buscadas de Leroy Merlin y más accesibles para ganar un espacio extra en casa sin recurrir a reformas complejas.