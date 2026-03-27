Emma, arquitecta: "Si tienes un pasillo largo, elimina los tabiques y transfórmalo en zona de almacenamiento"

Comprar o reformar una vivienda en España muchas veces implica algunos de los grandes enemigos del diseño de interiores: paredes pintadas con gotelé, iluminación escasa, ventanas con poco aislamiento y, por supuesto, los clásicos pasillos largos y estrechos que solo sirven como zona de tránsito.

Según diferentes estudios del sector inmobiliario, hasta un 10 % de la superficie útil de una casa puede perderse en este tipo de espacios. Sin embargo, la arquitecta Emma Guillén plantea una solución que rompe con la distribución tradicional y que puede añadir metros útiles a la vivienda, aumentando así su valor.

La idea parte de la premisa de dejar de entender el pasillo como un espacio inevitable. En uno de sus vídeos compartidos en TikTok, la experta lo explica con un ejemplo muy claro: "Vamos a suponer que tenemos una distribución en planta con un pasillo infinito en el centro que nos lleva a los accesos de los dormitorios pero que conlleva un montón de superficie útil perdida en un espacio solo de tránsito".

Este tipo de distribución, muy habitual en viviendas construidas durante el siglo XX, responde a una lógica antigua en la que las estancias estaban completamente compartimentadas.

El problema, como señala Guillén, es que hoy en día esa organización reduce tanto la luz natural como el aprovechamiento del espacio.

Derribar para ganar espacio

La propuesta de la arquitecta pasa por una intervención directa: eliminar los tabiques que separan el pasillo de las habitaciones. "Eliminaremos los tabiques que separan los dormitorios y optimizaremos el espacio colocando el almacenamiento en el lugar en el que iba originalmente el pasillo y acercaremos así los accesos más al centro de la vivienda", explica.

Este planteamiento no solo transforma la circulación de la casa, sino que cambia completamente su funcionalidad. Al desplazar los accesos a las habitaciones y aprovechar el antiguo pasillo como zona de armarios o almacenamiento, se consigue que cada metro cuadrado tenga un uso real.

Además, esta redistribución permite crear espacios más limpios visualmente y con mayor sensación de amplitud. En lugar de un pasillo oscuro y cerrado, la vivienda gana continuidad y orden.

Más metros útiles y menos ruido

Uno de los aspectos más interesantes de esta solución que propone la experta es que no solo afecta al diseño, sino también al confort. Guillén destaca un beneficio poco evidente pero clave en este tipo de viviendas familiares:

"Conseguiremos un mayor aprovechamiento de los metros cuadrados y evitaremos ruidos de una habitación a la otra".

Al reorganizar los accesos y separar mejor las zonas, se reduce la transmisión directa del sonido entre dormitorios, algo especialmente útil en pisos pequeños o con paredes finas.

Este tipo de reforma, eso sí, requiere planificación. No todos los tabiques pueden eliminarse sin más, ya que algunos pueden ser estructurales. Por eso, cualquier reforma de este tipo debe contar con la supervisión de un profesional que evalúe previamente la viabilidad técnica.

Una tendencia al alza en interiorismo

La propuesta de Guillén encaja con una tendencia cada vez más presente en las reformas actuales en España: eliminar espacios residuales y apostar por viviendas más abiertas y funcionales.

En la mayoría de ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, el precio del metro cuadrado no deja de crecer y aprovechar al máximo cada rincón ha pasado de ser una mera opción estética a una necesidad real.

En estos casos, convertir un pasillo en un espacio de almacenamiento puede suponer ganar varios metros útiles sin ampliar la vivienda.

En definitiva, lo que antes era un espacio muerto puede convertirse en una de las zonas más útiles de la casa con una simple y estratégica decisión de diseño.