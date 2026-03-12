Claudia, interiorista: "Para que el salón se vea más grande en pisos pequeños, necesitas un sofá con patas altas"

Decorar el salón en pisos pequeños puede convertirse en todo un desafío. En estos casos, elegir el color de las paredes, los muebles o la distribución del espacio puede cambiar por completo la percepción de la estancia, haciendo que parezca más amplia, luminosa y acogedora.

Pero si hay que destacar una pieza clave de esta estancia, esa es sin duda el sofá. No solo suele ser el elemento más grande del salón, sino también el que marca el estilo del espacio y condiciona la distribución del resto de muebles, por lo que su tamaño, forma y color pueden influir directamente en cómo se percibe la habitación.

Una pieza que gana aún más importancia en salones pequeños, según advierte la interiorista Cláudia de Sousa en Revista de Interiores, donde asegura que "sin un buen sofá el salón pierde cualquier sentido. Creo que, sin importar si es grande o pequeño, siempre debe haber un sofá cómodo donde poder relajarse".

A la hora de elegir el sofá adecuado para agrandar visualmente cualquier salón pequeño, la interiorista lo tiene claro: "El formato del sofá es muy importante. Hay sofás que, por su forma, ocupan demasiado espacio visual y no quedan bien en pisos pequeños", advierte. Sin embargo, la clave se encuentra en si incluyen o no patas altas.

Por ejemplo, "un sofá con las patas más altas es más elegante que otro del mismo tamaño que no las tenga. Además, ocupará mucho menos espacio visual y el salón parecerá más grande y despejado", explica.

Tamaño y color del sofá

En lo referente al tamaño ideal para que el salón no parezca más pequeño, la experta detalla que el sofá siempre debería tener un tamaño relacionado con el salón: "Creo que el tamaño del sofá debe estar relacionado con el tamaño del salón; es decir, si el salón es pequeño, también debería serlo el sofá que se elija", recomienda.

Otro elemento destacado por Sousa en este caso, es el color. Aunque defiende que todo depende del efecto final que se quiera conseguir. "Un sofá con un color atrevido llamará demasiado la atención porque se verá como un gran bloque de color en un salón pequeño".

Una opción que también tiene cabida en este tipo de salones pero siempre teniendo en cuenta que "se convertirá en el foco de atención" por lo que el resto de elementos deberán ser mucho más sutiles para no sobrecargar.

Sin embargo, si hay que destacar colores favoritos para los sofás en sus proyectos, estos van más en la línea de los colores neutros: "Antes que en el sofá, prefiero aplicar color en accesorios o a través de un papel de pared", asegura.

El sofá perfecto para pisos pequeños

En lo que respecta al tejido del sofá, la experta advierte que este "tiene que ser agradable al tacto y preferiblemente de telas que admitan la lavadora".

El sofá perfecto para un piso pequeño y para esta decoradora, sería una pieza atemporal y preferiblemente "un chaise longue de tres plazas, de diseño orgánico, de color neutro y con un tejido de lino y algodón que fuera desenfundable", concluye.