Acaba de llegar a Leroy Merlin una casa prefabricada de 70 m2 por 24.000 euros: con porche y estilo rústico

Las casas prefabricadas se han convertido en los últimos años en España, en una de las alternativas más asequibles, rápidas y sostenibles frente al encarecimiento de la compra y construcción de las viviendas tradicionales.

Gracias a sus mejores precios, plazos e inmediatez en lo relativo a su instalación, es un sector que ya representa cerca del 5 % del parque residencial y que, según las previsiones, podría alcanzar el 10 % en los próximos cinco años.

Una alternativa cada vez más real, en un contexto inmobiliario complicado como el actual y en el que cada vez ganan más protagonismo diseños de casas prefabricadas como la nueva vivienda modular que ha incorporado Leroy Merlin a su catálogo. Una opción de 70 metros cuadrados de superficie y estilo rústico que no supera los 25.000 euros.

Un precio que a pesar de no incluir parcela, climatización o instalaciones, supone un gasto mucho menor que el de una vivienda convencional, por lo que muchos compradores la consideran una opción interesante para instalar en terrenos propios, como segunda residencia o como proyecto de vivienda asequible.

La resistencia y robustez de los materiales, junto con su precio de 26.650 euros ya la posicionan como una de las mejores opciones del mercado. El paquete incluye la estructura completa de la vivienda, con paredes exteriores, tabiques interiores y vigas para el techo, además del manual de ensamblaje para su montaje paso a paso.

Casa modular prefabricada de Leroy Merlin.

Otro de los aspectos que destaca de este modelo de casa modular es el aislamiento que incorpora, que cuenta con paneles ignífugos e hidrófugos, revestimiento exterior con acabado tipo madera y aislamiento térmico y acústico mediante lana de vidrio. Detalles que mejoran aún más la eficiencia energética del interior de la vivienda, permitiendo ahorrar en la factura energética.

Frente al encarecimiento constante de la vivienda en España, cada vez son más los compradores que empiezan a buscar fórmulas más asequibles para tener una casa y a valorar este tipo de opciones. En este contexto, propuestas como esta vivienda modular de Leroy Merlin de Prefablot se presentan como una alternativa cada vez más real.

A ello se suma otra de sus principales ventajas: el tiempo de construcción. Y es que, al tratarse de un sistema prefabricado, el montaje puede completarse en mucho menos tiempo que una obra convencional.

Además, su diseño modular permite adaptarla con facilidad a distintas necesidades actuales, ya sea como vivienda familiar, espacio para teletrabajar o incluso como segunda residencia.

Eso sí, conviene tener en cuenta que el precio corresponde únicamente a la estructura y a los elementos básicos de la construcción. Elementos como ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, fontanería, cocina, baño o mobiliario no están incluidos, al igual que la cimentación, el proyecto o las licencias necesarias para su instalación.

Sin embargo, incluso sumando estos costes adicionales (como el terreno o las instalaciones), el presupuesto final puede seguir siendo considerablemente inferior al de una vivienda construida de forma tradicional.