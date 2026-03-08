Carolina, venezolana en España: "Cuando le dije a un cliente que era electricista, me dijo que mejor lo arreglaba él"

Carolina es una electricista venezolana que trabaja en España y ha enfrentado prejuicios por ser mujer y extranjera, según su testimonio a Noticias Trabajo. Su historia refleja las dificultades que muchas profesionales técnicas encuentran al intentar consolidarse en sectores tradicionalmente masculinos.

A pesar de contar con formación y experiencia, la respuesta de algunos clientes y empleadores no ha sido siempre positiva. Carolina reveló que, en una ocasión le dijeron lo siguiente: “Me dijo: ‘¿Tú quién eres?’, y cuando le contesté que era la electricista, respondió que mejor lo hacía él".

Su caso se publicó en Noticias Trabajo, donde la profesional cuenta cómo ha lidiado con estereotipos y discriminación implícita a lo largo de su carrera, así como las estrategias que ha usado para abrirse paso en el mercado laboral en España.

El testimonio de Carolina pone de manifiesto una problemática que afecta a muchas mujeres en carreras técnicas: la falta de reconocimiento profesional por motivos de género o procedencia, un obstáculo que va más allá de la competencia técnica.

Cabe destacar que la presencia femenina en sectores como la electricidad sigue siendo baja y existe una brecha salarial y de oportunidades. En consecuencia, solo un porcentaje reducido de mujeres accede a estos sectores comparado con hombres.

Carolina resume esta realidad: cuando explicó a un cliente que era la electricista encargada, la respuesta fue que prefería arreglar la avería por su cuenta. Este tipo de comentarios evidencia cómo aún persisten estereotipos sobre quién "debe" desempeñar ciertos trabajos técnicos.

Además, en otra ocasión recibió otro tipo de comentario, como el siguiente: “Tú por ser sudamericana no deberías tener ese puesto de trabajo”.

La situación de Carolina también pone el foco en los retos que enfrentan los profesionales inmigrantes en España.

Según un informe del Servicio Público de Empleo Estatal, los extranjeros, especialmente extracomunitarios, tienen tasas más altas de desempleo y subempleo, incluso cuando poseen cualificaciones válidas.

Esto se observa claramente en la historia de Carolina, quien pese a acreditar su formación como electricista, ha tenido que luchar contra ideas preconcebidas y demostrar su capacidad frente a clientes escépticos.

De hecho, Carolina explica al medio anteriormente citado que ha escuchado comentarios que cuestionaban su profesionalidad no por su trabajo, sino por su género y origen. Aun así, ha seguido adelante, ganando clientes que reconocen su habilidad y profesionalidad.

Los prejuicios de género en profesiones técnicas como la electricidad han sido comentados por diversas organizaciones. Este contexto explica por qué Carolina se encontró con resistencias pese a estar cualificada.

Su historia no solo es un ejemplo de testimonio personal, sino un ejemplo de una tendencia más amplia donde muchas mujeres se ven subestimadas en sectores técnicos.

Expertos en empleo recomiendan que profesionales que se enfrentan a prejuicios similares busquen asociaciones profesionales, formación continua y redes de apoyo que validen sus competencias y generen confianza en potenciales clientes.

En definitiva, la experiencia de Carolina, electricista venezolana en España. demuestra que la formación no siempre es suficiente para garantizar el reconocimiento profesional.