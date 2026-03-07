Una arquitecta italiana sobre el mayor error al reformar: "Ni se te ocurra cerrar el balcón para ganar espacio"

Cerrar un balcón para ampliar la casa es una de las reformas más habituales en la mayoría de viviendas en España. Una práctica muy extendida con la que en la mayoría de los casos se pretende ampliar la superficie útil, así como mejorar el confort térmico. Sin embargo, la arquitecta italiana Nina Mariani advierte de que "mucha gente joven los está recuperando".

Y es que, esta zona de la casa, que durante muchos años fue una de las grandes olvidadas, para las nuevas generaciones supuso una chispa de libertad durante la pandemia. Es por ello que cada vez más este tipo de pequeños balcones vuelven a abrirse para poder desayunar, disfrutar del sol exterior o simplemente respirar un poco de aire fresco sin salir de casa.

En épocas anteriores primaba mucho más el espacio útil interior, de ahí que los balcones se cerraban para ganar más espacio en la vivienda, pero las nuevas generaciones dan prioridad a ese contacto con el exterior, asegura la arquitecta en Arquitectura y Diseño.

Esta experta asegura que en Italia este espacio ha pasado a convertirse en uno de los lugares con más personalidad de la casa y muchos propietarios lo aprovechan para darle un diseño y decoración afín a su forma de ser.

"Un mini huerto urbano, una silla para tomar el café al sol o incluso una mini sala de cine con proyector. Estamos redescubriendo el placer de tener un trocito de exterior, aunque vivamos en plena ciudad", asegura.

No obstante, hay algo que sigue llamando la atención de la arquitecta cuando observa el diseño de muchas viviendas en España: la ausencia de balcones en numerosos edificios a pesar de tratarse de un país con muchas horas de sol y temperaturas suaves durante buena parte del año.

Mariani explica que el objetivo principal fue el de ganar esos metros de más dentro de casa. Una tendencia habitual de generaciones anteriores en las que ampliar el salón o alguna habitación era prioritario frente a mantener un pequeño rincón al aire libre.

"El piso de mis abuelos en Barcelona también fue transformado así: el balcón fue absorbido por el salón para hacerlo más grande. Era algo habitual en otras generaciones, cuando se priorizaba el espacio útil interior", recuerda.

Una mentalidad más práctica que la actual. La arquitecta destaca que en otros países mediterráneos el balcón siempre ha tenido un papel mucho más protagonista dentro de la vivienda. En Italia, por ejemplo, incluso los balcones más pequeños suelen cuidarse con esmero y se consideran una parte importante de la casa.

Claves para reformar el balcón

Antes de empezar cualquier reforma, los expertos recomiendan analizar bien el espacio disponible y definir qué uso se le quiere dar. No es lo mismo diseñar un rincón para desayunar al sol que crear un pequeño jardín urbano o una zona de descanso para las tardes de verano.

Una de las claves más habituales es apostar por muebles plegables o multifuncionales, especialmente en balcones pequeños. Mesas abatibles, bancos con almacenaje o sillas ligeras permiten aprovechar mejor el espacio sin recargarlo.

Las plantas también juegan un papel fundamental para transformar el ambiente. Colocar macetas colgantes, jardineras en la barandilla o enredaderas, ayuda a crear una sensación más natural y acogedora incluso en balcones muy reducidos.

Por último, cuidar la iluminación y los textiles puede marcar una gran diferencia. Guirnaldas de luz cálida, cojines resistentes al exterior o alfombras para terraza permiten convertir el balcón en una zona de la vivienda con mucho carácter.