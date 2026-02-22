Ana Iglesias, madre de 10 hijos: “Gastamos 1.400 euros todos los meses en comida y 1.000 euros de factura de luz"

Las cifras que maneja una familia numerosa pueden resultar sorprendentes para muchos hogares. Ana Iglesias, madre de 10 hijos, ha explicado públicamente, tal y como recoge el ABC, que su familia destina alrededor de 1.400 euros al mes en alimentación.

Igualmente explica que el gasto en electricidad es de cerca de 1.000 euros, además de otros gastos relacionados con la crianza y la educación.

Su caso ha despertado interés porque refleja cómo se multiplican los costes cuando el número de miembros del hogar es elevado. Aunque no todas las familias alcanzan estos importes, el aumento generalizado del precio de la vida ha provocado que los presupuestos domésticos estén cada vez más ajustados.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que el gasto medio por hogar en España sigue creciendo y que los hogares con hijos son los que registran mayores desembolsos anuales.

Esta tendencia explica por qué muchas familias revisan sus hábitos de consumo para llegar a fin de mes.

La alimentación es uno de los capítulos que más peso tiene en cualquier presupuesto familiar. Es el caso de una familia como la de Ana, con diez hijos, en la que el importe mensual puede dispararse por la compra constante de productos básicos, frescos y elementos preparados para grandes cantidades.

Según el INE, los gastos en consumo aumentan en hogares con más miembros, especialmente en categorías esenciales como la comida.

Además, la planificación es clave para evitar desperdicios y optimizar el gasto. Expertos en economía doméstica recomiendan elaborar menús semanales, comprar por volumen y priorizar productos de temporada, estrategias habituales en hogares numerosos donde cada euro cuenta.

Otro elemento que llama la atención es la factura de la luz, que en este caso asciende a unos 1.000 euros mensuales. Aunque puede parecer una cifra elevada, el uso simultáneo de electrodomésticos, iluminación y climatización en una vivienda grande puede multiplicar el consumo energético.

El mercado eléctrico español ha experimentado cambios importantes en los últimos años. Si bien es cierto que el precio medio de la electricidad ha mostrado descensos respecto a etapas anteriores, la volatilidad sigue siendo alta y el consumo del hogar continúa siendo determinante en el coste final.

Por ello, organismos como el IDEA insisten en medidas de ahorro como el aislamiento térmico, el uso eficiente de electrodomésticos y la contratación de tarifas adaptadas al perfil de consumo familiar. Pequeños ajustes pueden traducirse en reducciones significativas en la factura mensual.

La educación es otro gasto relevante cuando se trata de familias numerosas. El INE estima que el gasto medio por estudiante supera los 2.000 euros anuales entre servicios y bienes educativos, una cifra que se incrementa notablemente cuando hay varios hijos en edad escolar.

En el caso de Ana, ella comentó en el medio citado lo siguiente: “Les llevamos a un colegio público, no privado, por lo que solo pagamos el comedor (100 euros al mes). Este año empieza el séptimo el colegio, con lo que tendremos que pagar 700 euros todos los meses”.

En cualquier caso, los costes también incluyen libros, material escolar, actividades y otros servicios que, acumulados, representan un esfuerzo económico considerable. Muchas familias deben organizar cuidadosamente su presupuesto anual para afrontar el inicio del curso sin sobresaltos.

En este sentido, los testimonios como el de Ana Iglesias funcionan como un reflejo de una realidad compartida por muchas familias: la necesidad de ajustar gastos sin renunciar al bienestar del hogar. La planificación financiera y la eficiencia energética se convierten así en herramientas imprescindibles.