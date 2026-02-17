Un experto en cerrajería: “Los que se anuncian por internet o en carteles te pueden cobrar 1.000 euros por una urgencia”

Quedarse fuera de casa por olvidar las llaves es una situación cotidiana que provoca nervios y prisas. Precisamente esa urgencia es la que aprovechan algunos servicios de cerrajería que, según profesionales del sector, pueden llegar a cobrar hasta 1.000 euros por abrir una puerta en pocos minutos.

El aviso cobra especial relevancia tras el testimonio de Jesús González, el presidente del Gremio de Cerrajeros de Cataluña, que alerta a El Periódico sobre empresas que se anuncian por internet o mediante carteles y que aplican tarifas muy superiores al precio habitual del mercado.

Las organizaciones de consumidores también llevan años detectando este tipo de prácticas. La OCU advierte que muchas reclamaciones provienen de servicios de urgencia que se presentan como locales, pero en realidad funcionan como intermediarios que inflan los precios.

En consecuencia, tal y como cuenta el medio anteriormente citado, hace unos años, el Gremio de Cerrajeros de Cataluña realizó un análisis con unas 250 empresas asociadas para conocer cuánto cuesta normalmente un servicio de cerrajería, tanto en horario habitual (de lunes a viernes entre las 8:00 y las 20:00) como en situaciones de urgencia, como noches o fines de semana.

Según los datos obtenidos, un cerrajero puede cobrar de media unos 71 euros en horario laboral y alrededor de 102 euros cuando se trata de una urgencia. A estas cantidades hay que añadirles posteriormente el IVA.

En consecuencia, según el Gremio de Cerrajeros de Cataluña, el precio mínimo habitual en horario laboral ronda los 60 euros, mientras que el máximo puede alcanzar los 125 euros, a los que se deben añadir impuestos.

En los servicios urgentes existen más diferencias, aunque lo más común es pagar alrededor de 100 euros, pudiendo subir hasta 110 o 135 euros con el IVA incluido. Además, el coste puede incrementarse si se aplica un suplemento por desplazamiento o según la franja horaria del servicio.

El presidente de este Gremio, Jesús González, explica que han detectado un elevado nivel de intrusismo y tarifas excesivas en el sector. Según señala, algunos cerrajeros que se anuncian por internet o mediante carteles callejeros pueden llegar a cobrar entre 500 y 1.000 euros por una urgencia.

También advierte de que en ocasiones estos servicios provocan daños innecesarios en las puertas, cuando el objetivo debería ser abrirlas causando el menor desperfecto posible.

En consecuencia, para evitar sorpresas, la OCU insiste en pedir siempre un presupuesto antes de aceptar la intervención. También aconseja preguntar cuánto cuesta el desplazamiento sin finalmente se rechaza el servicio, ya que algunas compañías cobran tarifas elevadas solo por acudir al domicilio.

Otra recomendación clave es contactar primero con el seguro del hogar. Muchas pólizas incluyen asistencia en cerrajería o tienen acuerdos con profesionales homologados, lo que puede reducir considerablemente el coste o incluso evitar pagos adicionales.

El propio sector reconoce que estas malas prácticas perjudican la imagen de los cerrajeros profesionales. Expertos entrevistados en medios especializados insisten en que la mayoría trabaja con transparencia y tarifas razonables, pero el intrusismo y los abusos generan desconfianza entre los clientes.

En caso de necesitar un servicio urgente, los especialistas recomiendan mantener la calma y seguir unos pasos básicos: buscar profesionales con dirección física verificable, consultar opiniones reales y confirmar el precio final antes de autorizar cualquier trabajo.