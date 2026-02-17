Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 30.000 euros para reformas viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes

La Xunta de Galicia ha activado una nueva línea de ayudas económicas destinadas a la rehabilitación, ampliación o finalización de viviendas situadas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Estas subvenciones fomentan el repunte demográfico rural en municipios con menor población.

Este programa ofrece aportaciones que pueden alcanzar los 30.000 euros por vivienda, siempre que las obras se destinen a domicilio habitual o a alquiler con condiciones establecidas en la convocatoria. El objetivo es promover la rehabilitación integral de casas y así asentar población en zonas rurales.

Las ayudas están incluidas en un presupuesto bianual de 5 millones de euros financiado con fondos autonómicos, que podrá ampliarse en función de la demanda. Los interesados deben presentar la solicitud dentro del plazo indicado, hasta agotar el crédito disponible.

Estas subvenciones cubren hasta el 75% del coste total de las obras de rehabilitación, con un máximo de 30.000 euros por inmueble para proyectos en ayuntamientos gallegos con menos de 5.000 habitantes.

Son actuaciones subvencionales las relacionadas con accesibilidad, conservación, habitabilidad, eficiencia energética o eliminación de riesgos ambientales, como la reducción de gas radón. Estas intervenciones buscan mejorar la calidad de las viviendas rurales.

Podrán beneficiarse tanto propietarios como usufructuarios de viviendas o locales convertidos en casas, siempre que estas se destinen a residencia habitual o alquiler durante al menos cinco años. Asimismo, la convocatoria es compatible con otras ayudas públicas, siempre que no superen el coste total.

Esta medida se enmarca en un plan más amplio para impulsar la vida en municipios de baja población, que incluye diversas acciones centradas en vivienda, rehabilitación y acceso a servicios básicos. El objetivo es combatir la despoblación y revitalizar el entorno rural gallego.

El presidente de la Xunta ha subrayado que estas ayudas se suman a otras ya existentes para fomentar la vida en municipios pequeños, como las líneas para transformar locales vacíos en hogares o para fomentar la compra de viviendas en territorios rurales.

La experiencia demuestra que la rehabilitación no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también dinamiza la economía local, al generar actividad en sectores como la construcción y los servicios relacionados con la vivienda.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 21 de enero y permanecerá activo hasta el 1 de septiembre de 2026, o hasta agotar los fondos disponibles, lo que aconseja presentar la documentación lo antes posible.

Para optar a la ayuda, las viviendas deben estar situadas en ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, y las obras deben ser debidamente justificadas ante la administración autonómica.

Los interesados pueden consultar las bases completas del programa y los requisitos detallados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la web del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS), donde también se facilitan los formularios oficiales de solicitud.