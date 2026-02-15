Un arquitecto, advierte a quienes planean comprar piso: "Cuidado si ya está reformado, muchas obras son ilegales"

Reformar inmuebles antiguos en lugar de adquirir una vivienda de obra nueva se ha convertido en una de las opciones con mayor auge en los últimos años en España. Una alternativa que muchos consideran más rentable para quienes desean convertirse en propietarios sin asumir los elevados precios del mercado actual y esquivando, además, la escasez habitual de obra nueva en determinadas zonas. Una tendencia que no ha hecho más que impulsar la demanda de profesionales especializados en reformas.

Se trata de una vía aparentemente más asequible y rápida para actualizar y adaptar un espacio a las necesidades actuales. Sin embargo, también es un factor clave que conviene analizar con detenimiento antes de cerrar la compra de un piso. De hecho, cada vez son más los expertos que advierten a los compradores sobre los riesgos desconocidos de adquirir una vivienda reformada sin verificar previamente la legalidad de esas actuaciones.

Es precisamente de ello de lo que alerta en uno de sus vídeos el arquitecto Alberto Figueroa, quien subraya que una parte significativa de estas reformas se ejecutan sin contar con las licencias o permisos correspondientes. Un detalle que, lejos de ser menor, puede traducirse en sanciones de entre 600 y 300.000 euros, problemas administrativos e incluso responsabilidades legales para los nuevos propietarios.

En su vídeo, el arquitecto lanza una advertencia clara que desmonta una creencia bastante extendida entre los compradores: "La mayoría de reformas y ampliaciones se han hecho sin licencia en España". Una afirmación que pone el foco en esta práctica cada vez más habitual.

Según explica, el verdadero riesgo no aparece durante la visita al inmueble ni en la firma ante notario, sino después, cuando el nuevo propietario necesita regularizar la situación o realizar cualquier trámite urbanístico. "¿Qué problema puedo tener si compro una casa con una reforma ilegal?".

A partir de ahí, el experto plantea el escenario que más preocupa a quienes están pensando en adquirir una vivienda ya reformada: que esa actuación no esté legalizada ante el ayuntamiento correspondiente. "Cuidado porque aunque vosotros hayáis comprado una vivienda y ya tenga un añadido, no significa que por el hecho de comprarla vosotros y que ya estuviese , esté legalizado y no significa que el ayuntamiento os lo vaya a dar por válido".

Es decir, el hecho de que la ampliación o redistribución lleve años ejecutada no implica que sea automáticamente conforme a la normativa urbanística. El nuevo propietario puede encontrarse con requerimientos administrativos, expedientes o incluso órdenes de reposición de la legalidad.

Además, Figeroa subraya que no existe una respuesta única, ya que cada caso depende de múltiples factores, especialmente de la normativa municipal y del criterio técnico. "Dependiendo del ayuntamiento y del técnico vais a poder argumentar más o menos y os van a permitir que por lo menos lo que ya estaba hecho no os obliguen a tirarlo dependiendo de la gravedad o del terreno en el que esté, pues igual tenéis un problema muy grande".

El margen de maniobra, por tanto, varía según la ubicación del inmueble, el tipo de suelo y la magnitud de la obra ejecutada sin permiso. No es lo mismo cerrar una terraza que ampliar metros construidos superando la edificabilidad permitida.

"Si es una ampliación en una vivienda y tenéis exceso de edificabilidad no va a haber mucho más problema, pero todo dependerá del caso", detalla. El experto insiste en que antes de comprar una vivienda reformada conviene comprobar la existencia de licencias, proyectos técnicos y certificados finales de obra. De lo contrario, el ahorro inicial puede convertirse en un quebradero de cabeza jurídico y económico.