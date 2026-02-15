Ana, madre de 10 hijos: “El bono social de la luz no merece la pena, hay descuentos mejores"

Hablar de los gastos de una familia numerosa es hablar de una economía doméstica completamente distinta a la de un hogar medio. No se trata solo de "multiplicar por más", sino de gestionar partidas que crecen de forma estructural y permanente.

Así lo explica Ana Iglesias a través de sus redes sociales. Concretamente, mediante un video compartido en su cuenta de TikTok (@anaig_83), explica cómo se gestiona su familia económicamente, concretamente, con las ayudas públicas destinadas a familias numerosas en España.

Ella misma explica cuáles son las dificultades reales que afrontan los hogares con tantos hijos en su día a día. De hecho, contó lo siguiente: "El bono social de la luz no merece la pena, hay descuentos mejores para clientes particulares". En consecuencia, su experiencia personal ha generado conversación sobre la eficacia real de estas medidas.

Ana también explica que la ayuda más importante que percibe es la deducción en el IRPF, que en su caso asciende a 2.500 euros por estar reconocida como familia numerosa de categoría especial, es decir, con más de cinco hijos.

Además, a partir del quinto hijo se suman 600 euros adicionales por cada nuevo integrante, lo que eleva la cifra total hasta unos 4.300 euros aproximadamente.

Ella explica que: “A muchos os parecerá mucho, pero en una familia con diez miembros no es nada”, aclarando que no se trata de una queja, sino de una reflexión sobre cómo a menudo se exagera la idea de las ayudas que reciben este tipo de hogares.

Más allá de las ventajas en la declaración de la Renta, Ana explica que otra de las ayudas relevantes es la exención del pago de la primera matrícula universitaria para sus hijos, al estar reconocidos como familia numerosa de categoría especial.

Sin embargo, asegura que el resto de beneficios, como los descuentos en suministros o transporte, apenas tienen impacto real en su economía doméstica.

Según su experiencia, las rebajas en agua o electricidad resultan poco significativas. Incluso comenta que el bono social eléctrico no compensa en su caso, ya que existen tarifas para clientes particulares más ventajosas, y que el descuento aplicado al consumo de agua es prácticamente testimonial.

¿Compensa realmente el bono social?

La rentabilidad del bono social depende del perfil del consumidor. Para hogares con ingresos muy ajustados y potencia inferior a 10 kW, el descuento puede ser determinante. Sin embargo, en situaciones intermedias, las ofertas del mercado libre pueden resultar competitivas.

En consecuencia, expertos recomiendan comparar siempre tarifas antes de decidir. El bono social garantiza protección y estabilidad, pero no siempre es la opción más barata en términos absolutos, especialmente si el consumo es elevado.

Ana también recuerda que el apoyo a las familias numerosas tiene un componente demográfico. España atraviesa una crisis de natalidad y las ayudas buscan incentivar la maternidad.

No obstante, no es un negocio vivir de las ayudas, es deicr, los descuentos no compensan el gasto real de un hogar amplio. Además, el gasto de una familia numerosa no es solo económico, también organizativo y emocional.