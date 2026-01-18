Un arquitecto recomienda este sistema de calefacción en España: "Podrías estar pagando 25 euros en la factura"

En España, la calefacción se ha vuelto tan cara por una mezcla de factores que se han ido acumulando… y por eso cada vez más profesionales recomiendan la aerotermia como alternativa.

En consecuencia, Edu Saz, arquitecto y creador de contenido en YouTube, ha sugerido el uso de la aerotermia, un sistema que "ha revolucionado la climatización de viviendas en los últimos años".

El experto explica que se trata de una tecnología "que aprovecha el aire del exterior para generar calor, frío o agua caliente y lo hace mediante una bomba que extrae el calor del exterior, incluso en temperaturas bajo cero".

Arquitecto revela la mejor calefacción para tu casa 🌡️

Además, subraya que emplea una fuente de energía limpia, "el aire que nos rodea", pero lo más importante es su eficacia. "Por cada kilovatio de electricidad que consumes para utilizarla, la aerotermia te genera cuatro kilovatios".

De la misma manera, de este sistema destaca principalmente el ahorro que puedes llegar a conseguir: "Si tu factura de calefacción es de 100 euros al mes con un sistema eléctrico, con aerotermia podrías estar pagando 25 o 30".

No sólo esto, sino que también explica que "reduce significativamente las emisiones de CO2" y que se puede combinar con paneles solares también. Es ideal para la gente que está preocupada, por ejemplo, con el cambio climático.

En cualquier caso, hace referencia a que la inversión inicial es considerablemente alta. Sin embargo, enfatiza en que el ahorro mensual y la sostenibilidad a largo plazo compensan los costes.

De la misma manera, Edu Saz tiene en cuenta la versatilidad del sistema tanto en obra nueva como en reformas, advirtiendo sobre la importancia de un buen aislamiento térmico para maximizar su rendimiento.

Es necesario tener en cuenta que destaca por ser un sistema que proporciona calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria durante todo el año.

De la misma manera, el mantenimiento es bajo: al no haber combustión, no genera residuos como cenizas u hollín, por lo que una revisión anual suele ser suficiente.

Entre sus desventajas se encuentran las siguientes: en zonas con temperaturas muy por debajo de cero, la eficiencia puede disminuir y el consumo eléctrico podría aumentar ligeramente para extraer calor del aire gélido.

Si la casa no está bien aislada, el sistema perderá calor y no será eficiente. Se recomienda invertir en aislamiento antes de instalar la calefacción.

Igualmente, hay que tener en cuenta que un sistema demasiado grande o pequeño no funcionará de forma óptima; es vital que un profesional realice un cálculo previo. Y de la misma forma, se puede instalar aerotermia en casas antiguas, pero es necesario verificar si los radiadores existentes son compatibles o si deben actualizarse. En cualquier caso, para entender mejor su eficiencia, podemos imaginar que la aerotermia funciona como un “multiplicador de energía”. [Un fontanero, sobre la reforma del baño: “Cambiar la ducha antes salía por 800 euros, ahora pasa de 1.900”] A diferencia de una caldera tradicional, que actúa como una estufa y solo entrega el calor que genera al quemar combustible, la aerotermia no produce calor, sino que aprovecha el que ya existe en el aire exterior. De este modo, funciona como una palanca energética: con un pequeño consumo de electricidad es capaz de “mover” y transferir una cantidad mucho mayor de calor desde el exterior hacia el interior de la vivienda. Por eso, por cada unidad de energía eléctrica consumida, puede aportar varias unidades de calor útil al hogar.

¿Qué es la aerotermia y cómo funciona?

Es una tecnología que aprovecha la energía del aire exterior para generar calor, frío y agua caliente mediante una bomba de calor. Se compone principalmente de una unidad exterior (similar a un aire acondicionado) y una unidad interior (parecida a una caldera).

Su funcionamiento es extremadamente eficiente: por cada kilovatio (kW) de electricidad consumido, puede generar hasta 4 kW de energía térmica.