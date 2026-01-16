Joan, experto en calefacción: "Debes hacer tres cosas antes de encenderla, te va a llevar 10 minutos"

Con la llegada del frío en muchas zonas de España, preparar correctamente tu sistema de calefacción es clave para garantizar su eficacia y ahorrar energía.

Joan, experto en calefacción, reformas e instalaciones, en uno de sus últimos videos de TikTok destaca tres pasos que solo te llevarán unos 10 minutos antes de encenderla.

Siguiendo estos consejos, además de mejorar la distribución del calor en toda la casa, se reduce el esfuerzo del sistema de calefacción y se evitan consumos innecesarios. Es una guía práctica que puedes realizar sin herramientas complicadas ni experiencia técnica previa.

Los pasos (purga de radiadores, revisión de la presión de la caldera y comprobar llaves y termostatos) están alineados con las recomendaciones generales de mantenimiento energético para hogares eficientes y confortables.

Antes de encender la calefacción por primera vez cada temporada, dedicar unos minutos a revisar el sistema puede marcar una gran diferencia en eficiencia y costes.

Según los expertos, una revisión preventiva reduce el desperdicio energético y mejora el rendimiento general de la instalación.

Además, mantener la calefacción en buen estado ayuda a prolongar la vida útil de la caldera, radiadores y demás componentes. Sistemas mal preparados pueden provocar consumo excesivo y mayor desgaste de piezas, lo que se traduce en averías costosas más adelante.

Preparar tu calefacción antes de encenderla también refuerza la seguridad en el hogar, especialmente si el sistema utiliza gas o combustibles. Revisar que no haya fugas, presión adecuada o componentes obstruidos evita peligros innecesarios.

Según Joan, estos pasos se pueden complementar en aproximadamente 10 minutos y garantizarán un funcionamiento eficiente:

Purgar los radiadores. El aire atrapado puede impedir que el calor llegue de manera uniforme, dejando zonas frías en la parte superior del radiador. Abrir la llave de purga hasta que salga agua asegura una mejor circulación del calor.

El aire atrapado puede impedir que el calor llegue de manera uniforme, dejando zonas frías en la parte superior del radiador. Abrir la llave de purga hasta que salga agua asegura una mejor circulación del calor. Revisar la presión de la caldera. La presión ideal en frío suele estar entre 1,0 y 1,5 bares. Si está por debajo, se puede rellenar a través de la llave de llenado ubicada en la propia caldera.

La presión ideal en frío suele estar entre 1,0 y 1,5 bares. Si está por debajo, se puede rellenar a través de la llave de llenado ubicada en la propia caldera. Verificar llaves y termostatos. Asegúrate de que las llaves de los radiadores estén abiertas, no haya fugas visibles y que los cabezales termostáticos no estén bloqueados o giros incorrectamente.

Más allá de los tres pasos, Joan subraya que el aislamiento del hogar también es crucial para mantener el calor dentro y reducir el consumo energético. Abrir las persianas durante el día y cerrarlas por la noche puede ayudar a conservar calor naturalmente.

Además, revisar el aislamiento en ventanas, puertas y otras partes de la casa contribuye a una mayor eficiencia. Esto coincide con las recomendaciones generales de eficiencia energética: un buen aislamiento reduce la necesidad de encender la calefacción tanto y mantiene temperaturas estables.

La limpieza de filtros, comprobación de termostatos y programación de la calefacción según los hábitos diarios también son buenas prácticas para ahorrar energía y mejorar la confortabilidad del hogar durante los meses fríos.