Sergio, electricista, explica para qué sirve cada elemento del cuadro eléctrico: "Esto te protege de las fugas"

El cuadro eléctrico es, básicamente, el centro de control de la electricidad de tu casa. Suele estar en la entrada, el pasillo o cerca de la puerta y, aunque muchas veces pasa desapercibido, es clave para tu seguridad y para que todo funcione correctamente. Desde ahí se distribuye la electricidad a toda la vivienda y se controla qué ocurre si hay un problema.

Sin embargo, no siempre sabemos cómo usarlo correctamente. En consecuencia, en un video de Instagram, el electricista Sergio Llorente, famoso por su trabajo de divulgación en las redes sociales, explica cómo interpretar cada parte de un cuadro doméstico.

Su explicación empieza con una pregunta directa: "¿Tienes un cuadro como este y no sabes a qué corresponde cada uno?”, a lo que añade que “en los años 90 estos cuadros no se rotulaban, solo el técnico sabía qué correspondía a cada uno".

Primero, Llorente identifica el IGA, que es el interruptor general automático. “El primero que tenemos es el IGA, interruptor general automático, determina la potencia total instalada en tu vivienda, normalmente entre 32 y 40 amperios. Es el encargado de proteger toda tu instalación ante sobrecargas y cortocircuitos”.

Después habla del diferencial: “Luego tenemos el diferencial, que lo vas a reconocer porque tiene un botoncito de test y es el encargado de proteger a las personas ante cualquier tipo de fuga”.

El electricista luego explica los diferentes PIA, que son pequeños interruptores automáticos que controlan circuitos específicos. Así describe su función: “A continuación tenemos el PIA de 25, este es el encargado de proteger tu circuito de vitrocerámica y horno ante cualquier sobrecarga o cortocircuito”.

También habla del PIA de 20 amperios, que sirve para proteger "tu lavadora, lavavajillas y termo”, así como del PIA de 16, responsable de “todos tus enchufes”, y del PIA de 10, responsable del alumbrado.

Finalmente, el experto pone de relieve un aspecto poco conocido acerca de las instalaciones antiguas: "En los años 90 el circuito de enchufes solo tenía un enchufe por la habitación, uno en salón, cocina y baños. El resto de enchufes estaban cogidos del circuito de alumbrado”.

Además, Sergio destaca que rotular los cuadros ayuda a aclarar cada línea y previene confusiones: “Ahora ya lo tendrás rotulado y no tendrás pérdidas, sabrás que maneja cada uno”.

Es importante tener en cuenta que el cuadro eléctrico evita averías graves, incendios y accidentes, y además permite aislar problemas concretos sin dejar toda la casa a oscuras. Por eso, en viviendas antiguas con cuadros obsoletos, renovarlo no es un capricho: es una cuestión de seguridad, eficiencia y tranquilidad.

En consecuencia, conocer para qué sirve cada parte del cuadro eléctrico no es solo una cuestión técnica: es una forma de ganar seguridad, control y tranquilidad en casa.

Saber identificar el interruptor general, el diferencial o los distintos magnetotérmicos permite actuar rápido ante un problema, como un cortocircuito, una sobrecarga o una fuga de corriente, sin entrar en pánico ni dejar toda la vivienda sin luz.

Además, entender el cuadro ayuda a prevenir riesgos. Por ejemplo, si el diferencial salta con frecuencia, puede estar avisando de una instalación defectuosa o de un electrodoméstico en mal estado.