Jorge, ingeniero industrial: "Decir que dejar la calefacción constantemente encendida sirve para ahorrar es falso"

Las facturas de la calefacción en invierno se han convertido en una de las principales preocupaciones económicas para muchos hogares. Durante los meses más fríos, el consumo energético se dispara y el gasto mensual puede duplicarse o incluso triplicarse respecto al resto del año, especialmente en viviendas mal aisladas o con sistemas de calefacción poco eficientes.

Uno de los factores clave es el precio de la energía, que en los últimos años ha experimentado fuertes subidas. Tanto la electricidad como el gas natural han registrado incrementos que se trasladan directamente a las facturas. A esto se suma la volatilidad del mercado, que provoca picos de precio justo en los momentos de mayor demanda, es decir, en pleno invierno.

En este sentido, uno de los especialistas en consumo energético que más ha hablado acerca de la economía de calefacción casera es Jorge Morales de Labra, quien es ingeniero industrial.

Semanas atrás, se refirió a este asunto en la Cadena COPE y afirmó que mantener la calefacción encendida durante todo el día a una temperatura baja para ahorrar "es falso desde el punto de vista energético".

Y el motivo que daba es el siguiente: "La razón por la cual es falso es que cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Es más, aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los 5 minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción".

En consecuencia, Morales de Labra sostiene que el consumo total se reduce si la calefacción se apaga cuando no es necesaria y solamente se activa en los momentos que sí lo requiere.

Y más allá de lo que indica este experto, existen una serie de consejos que se pueden seguir si quieres ahorrar en calefacción, en tanto que no se trata de gastar menos, sino de usar mejor la energía y evitar pérdidas innecesarias que encarecen la factura durante los meses de invierno.

Uno de los consejos más eficaces es regular correctamente la temperatura. Los expertos recomiendan mantenerla entre 19 y 21 grados en las estancias principales y algo más baja por la noche o cuando no hay nadie en casa. Cada grado de más puede incrementar el consumo entre un 6% y un 8%.

El control de los horarios también es clave. No es necesario tener la calefacción encendida todo el día. Programarla para que funcione solo cuando la vivienda está ocupada y apagarla por la noche o al salir puede suponer un ahorro importante a final de mes.

Igualmente, mejorar el aislamiento del hogar es otro punto fundamental. Cerrar bien puertas y ventanas, usar burletes, cortinas gruesas o alfombras ayuda a mantener el calor dentro. En muchas viviendas, una parte importante de la energía se pierde por rendijas o cristales poco eficientes.

Y como no, conviene aprovechar el calor natural. Durante el día, subir persianas y cortinas para que entre el sol permite calentar la casa de manera gratuita. Por la noche, bajarlas ayuda a conservar ese calor y reducir la necesidad de encender la calefacción.