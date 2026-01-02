Un carpintero, sobre poner un armario a medida en casa: “Antes costaba unos 900 euros, ahora supera los 1.800”

En los últimos años, instalar un armario a medida en casa se ha convertido en un proyecto que ya no se cierra por menos de 1.800 euros en muchos casos, frente a los 900 euros de antes, según un carpintero especializado. Esta subida genera sorpresa entre los clientes, pero los especialistas señalan que responde a incrementos reales en materiales, mano de obra y demanda.

Las guías de precios muestran que un armario a medida puede costar entre 600 y 1.500 euros de media, aunque puede llegar a costar más de 2.000 euros según el tamaño, los acabados y el diseño. Por ejemplo, para un armario empotrado a medida la media ronda los 1.400 euros, y los precios pueden oscilar entre 700 y 2.200 euros.

Según fuentes especializadas, los armarios empotrados a medida realizados en autonomías como la Comunidad de Madrid, con puertas correderas, acabado medio y vestido interior ya suben a unos 1.830 euros. Esto confirma este salto hacia los 1.800 euros que menciona el profesional: ha dejado de ser una operación menor para convertirse en un proyecto de cierta envergadura.

¿Por qué sube tanto el precio? En primer lugar, las dimensiones y la complejidad del trabajo juegan un papel crítico. Cuanto mayor sea la medida, más material, más horas y más complejidad técnica: vestidores, rincones, puertas especiales, etc.

En segundo lugar, la calidad de los materiales y los acabados elevan mucho el presupuesto. Una melamina básica cuesta mucho menos que una madera maciza o puertas lacadas, por ejemplo.

En tercer lugar, la mano de obra especializada y los costes asociados (herramientas, desplazamientos, taller, transporte...) han aumentado; además, se percibe una demanda creciente de trabajos personalizados que encarece aún más el servicio.

¿Cómo planificar para que valga la pena? Para que contratar a un carpintero para un armario a medida no se convierta en un gasto imprevisto, conviene seguir estos pasos:

Pide varios presupuestos detallados que incluyan medidas, materiales, acabados, distribución interior (baldas, cajones, barras de colgar...), tipo de puertas y plazo de entrega.

detallados que incluyan medidas, materiales, acabados, distribución interior (baldas, cajones, barras de colgar...), tipo de puertas y plazo de entrega. Aclara qué se incluye en el precio : medición in situ, desplazamiento, licencias, arreglos previos, retiro del mueble anterior...

: medición in situ, desplazamiento, licencias, arreglos previos, retiro del mueble anterior... Evalúa las opciones de materiales y acabados : quizá renunciando a lacados premium o maderas nobles logres reducir casi a la mitad el coste sin perder funcionalidad.

: quizá renunciando a lacados premium o maderas nobles logres reducir casi a la mitad el coste sin perder funcionalidad. Comprueba referencias del carpintero : revisión de trabajos precios, tiempos de entrega, garantía sobre instalación.

: revisión de trabajos precios, tiempos de entrega, garantía sobre instalación. Si tu presupuesto ronda los 900 euros, acepta que quizá el armario será de tamaño limitado, materiales más económicos o diseño menos personalizado. Si exige mayor calidad o funcionalidad, prepara tu bolsillo para más de 1.800 euros.

Mueble a medida.

La cifra que cita el profesional no es descabellada, está en línea con las referencias del mercado que sitúan un armario a medida en España entre 600 y 2.500 euros, dependiendo de los factores que hemos visto. La clave está en entender qué estás pagando: diseño a medida, materiales de calidad, instalación profesional...

Si buscas funcionalidad sencilla y presupuesto ajustado, conviene ajustarse a los extremos inferiores, pero si tu vivienda, tus acabados o tus expectativas piden más, entonces esos 1.800 euros (o incluso algo más) tienen una explicación.

Un armario a medida.

En definitiva, lo personalizado cuesta más, pero también aporta valor. Un armario a medida deja de ser un mueble más para convertirse en una pieza que se integra perfectamente en tu casa, que optimiza espacio, uso y estética. Un gasto mayor, sí, pero también una inversión que puede marcar la diferencia.