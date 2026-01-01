Un hombre ha logrado llevar 8 años sin pagar la factura de la luz: “Una casa que funciona con 1.000 pilas recicladas”

La factura de la luz en España se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación para muchas familias en los últimos años debido a su fuerte volatilidad. Aunque tras los picos históricos de 2022 el precio se moderó, en 2024 y 2025 vuelve a apreciarse una sensación de inestabilidad constante, con meses relativamente contenidos y otros con subidas claras, sobre todo, en épocas de mucho consumo como el invierno.

En 2025, una familia media paga habitualmente entre 80 y 100 euros al mes, aunque esta cifra puede dispararse si se utiliza calefacción eléctrica, aire acondicionado o electrodomésticos poco eficientes. Además, en las tarifas reguladas el precio cambia cada hora del día, lo que provoca que el mismo consumo pueda costar mucho más caro dependiendo del momento en el que se utilice la electricidad.

Este sistema beneficia a quienes pueden adaptar su rutina a las horas valle, pero perjudica claramente a quienes no tienen esa flexibilidad.

En consecuencia, tal y como hemos conocido a través de El Economista, un hombre ha logrado alimentar toda su casa mediante un sistema totalmente artesanal, mientras que el ciudadano medio se ocupa de pagar las facturas de luz mes a mes. Este "manitas" ha creado su propio sistema de energía utilizando baterías portátiles recicladas.

Este invento no ha dejado de funcionar nunca y tampoco ha presentado errores. De acuerdo con su inventor, este dispositivo casero brinda una electricidad confiable y la única dificultad hasta el momento ha sido reemplazar una batería.

A este inventor se lo conoce en los foros como Glubux. El propósito de su proyecto, que se inició en noviembre de 2016, era alcanzar una independencia total en términos energéticos. La combinación de paneles solares y baterías recuperadas de desechos electrónicos hace posible la independencia que tanto anhelaba.

Su idea no fue siempre perfecta. En verdad, la estructura de este hombre tuvo un desarrollo rudimentario en sus inicios, según relata el medio especializado Science Clock.

Incluía algunos paneles solares que generaban 1,4 kW, una antigua batería de carretilla elevadora de 24V, reguladores de carga... Glubux, en poco tiempo, recogió cientos de baterías usadas que luego unía en paquetes uniformes.

Este es un ejemplo de cómo el autoconsumo energético vive un auténtico boom en España y se ha convertido en una de las grandes transformaciones del sector eléctrico. En consecuencia, cada vez más hogares apuestan por producir su propia energía, principalmente con placas solares, para ahorrar, ganar independencia y reducir su huella ambiental.

Un salón iluminado.

¿En qué consiste este sistema? Se trata de generar electricidad para tu propio uso, normalmente a través de placas solares fotovoltaicas, baterías de almacenamiento o inversores para transformar la energía. La energía que produce se consume en el momento, se almacena o, si sobra, se vierte a la red a cambio de una compensación económica.

En cualquier caso, el auge de estos sistemas no es casual. Responde a una suma de factores muy claros, sobre todo, por la subida histórica de la luz en tanto que las facturas cada vez son más altas y esto ha empujado a miles de familias a buscar alternativas más estables y predecibles.