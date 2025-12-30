A Ana le cobraron 1.125 euros por abrirle la puerta de casa y un experto le explica qué ha pasado: "Te han timado"

La rabia de quedarte fuera de casa y tener que llamar a un cerrajero es casi universal. Da igual si ha sido por dejarte las llaves dentro, perderlas o porque la cerradura se ha bloqueado: el enfado viene por partida doble. Primero, por la sensación de torpeza y urgencia (estás cansada, cargada, con prisa o incluso de noche) y, después, por el miedo al sablazo que sabes que puede venir.

En consecuencia, cuando llamas a un cerrajero en estas circunstancias estás en posición de debilidad: estás fuera de casa, no tienes margen para comparar precios y necesitas una solución inmediata... Por ello, muchos cerrajeros se aprovechan del contexto y saben que no vas a decir que no cuando ya están allí y la puerta sigue cerrada.

Algo así le pasó a Ana, una mujer que contó su experiencia con un cerrajero en el programa Y ahora Sonsoles: el supuesto profesional le arregló su puerta sin avisarle de antemano cuánto iba a costar y al finalizar le solicitó un pago de 1.125 euros.

La historia de Ana. Antena 3

Ana contó en el programa que "teníamos el bombín de la cerradura roto y entonces si cerrábamos no podíamos volver a entrar". Es por eso que su hermana llamó de urgencia para arreglarlo. Sin embargo, ella misma cuenta que "no le dieron presupuesto, solo le dijeron lo que le cobraban por el servicio de urgencia".

La mujer afectada explica: "No da presupuesto, y ya cuando llega tampoco te dice nada de lo que te va a cobrar. Empieza diciendo que el seguro lo va a pagar, que hay que coger una opción más cara y al final te encuentras con 1.125 euros que tienes que pagar porque ya te ha hecho el servicio".

La dificultad de la situación llevó a Ana a no saber reaccionar. Sin embargo, después se dio cuenta y optó por informarse. Ana no supo reaccionar. Ella explica que: "Tras investigar, un señor que pertenecía a la Asociación de Cerrajeros de Madrid me dijo: 'Te han timado, eso no cuesta ese dinero'".

Además, posteriormente supieron cuál es el coste real de un servicio como este: "Como no nos fiábamos, cambiamos la cerradura después y nos dimos cuenta de que el servicio real costaba 114 euros".

En consecuencia, es necesario conocer que el precio razonable, incluso en una urgencia, suele moverse entre 80 y 200 euros, dependiendo del horario y la ciudad.

Por ello, cobrar 1.125 euros solo se justificaría en situaciones muy excepcionales (puertas acorazadas de alta seguridad, cerraduras electrónicas complejas, varios cambios de pieza....), algo que no suele darse en pisos estándar.

Es por eso que las asociaciones de consumidores llevan años alertando: los timos de cerrajeros se disparan en urgencias, especialmente en noches, fines de semana y festivos.

Es un sector donde conviven grandes profesionales con otros que operan casi como "empresas fantasma", cambiando nombre y teléfono con frecuencia.

¿Cómo puedes protegerte (un poco) si te pasa algo así? Aunque en caliente es difícil, es recomendable pedir un precio cerrado antes de que vengan, con todo incluido.

También se recomienda preguntar si se puede abrir sin romper. Y en caso de que empiecen a cambiar las condiciones, lo mejor es negarse, antes de que lleguen y toquen nada. Y por supuesto, hay que desconfiar de quien no te da factura o mete prisa para decidir.

Lo que más enfada no es solo pagar caro, sino la sensación de que se aprovechan de un momento vulnerable, algo que debería ser un servicio de ayuda básica.

Por eso cada vez más expertos insisten: no todos los cerrajeros timan, pero el sector tiene un problema serio de abusos, especialmente en urgencias.