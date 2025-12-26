Una administradora de fincas, sobre los grifos que gotean: “Se pueden desperdiciar más de 10.000 litros de agua al año”

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 el consumo medio de agua de los hogares españoles fue de 128 litros por persona y día. En años anteriores, ese promedio estaba entre 133–142 litros por habitante y día según distintas fuentes. Estas cifras incluyen solo el agua doméstica (uso en viviendas), sin contar agua usada por las industrias, riego, piscinas u otros usos públicos.

En consecuencia, desde Administraciones Torres (@torrescomunidades en TikTok) plantean la siguiente: "¿Sabías que un grifo que gotea puede desperdiciar más de 10.000 litros al año? El agua sigue siendo un recurso limitado. Si tienes jardín o plantas, riega al amanecer o al atardecer, para evitar evaporación".

"Usa cubo en lugar de manguera, y si tienes piscina, cúbrela cuando no la uses para conservar el agua. Dentro de casa revisa grifos y cisterna, y esos pequeños gestos como cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes pueden marcar la diferencia. Las lluvias ayudan, pero el agua no es infinita. ¿Qué haces tú para ahorrar agua?".

💧 Cada gota cuenta. Un grifo que gotea puede desperdiciar ¡más de 10.000 litros al año! Este verano, cuida cada gesto: riega a las horas adecuadas, revisa grifos y reutiliza agua siempre que puedas. El agua no es infinita 🌍 ¿Qué haces tú para ahorrar? ¡Cuéntamelo en comentarios! 👇

¿En qué se va el consumo de agua en una casa? La mayor parte del consumo doméstico se destina a actividades habituales como ducha, WC, lavabo, lavado de ropa o platos, así como limpieza del hogar. En viviendas con jardín o más equipadas (piscina, riego, lavado de exteriores...) el consumo por habitante puede superar los 200 litros por día.

Según el último informe del INE, el consumo medio de agua por persona ha descendido en los últimos años. En 2022 se registraron 128 L/hab-día, lo que representa una reducción del 3,9% respecto a 2020.

Este descenso puede deberse a varios factores como la conciencia medioambiental y las medidas de ahorro, así como las mejoras en eficiencia (grifos, duchas de bajo consumo, electrodomésticos más eficientes...), así como la detección y reparación de fugas y pérdidas en la red doméstica.

No todas las viviendas o personas consumen lo mismo. Algunas variables influyen, como el tamaño del hogar, en tanto que hogares con más miembros consumen más agua total, pero a veces menos por persona.

Igualmente, influyen los equipamientos como tener lavadora, lavavajillas, jardín, piscina... Y de la misma forma, los hábitos como la frecuencia de duchas, uso de agua caliente, limpieza, uso de lavavajillas, así como la eficiencia de las instalaciones como grifos de bajo consumo, cisternas eficientes o detectores de fugas.

También cabe destacar que muchas personas sensibilizadas con el consumo hídrico suelen usar menos agua que aquellas que no lo están.

¿Por qué es importante tener en cuenta datos como el que aporta la administradora de fincas? En primer lugar, porque sirven para planificar el consumo en casa y detectar posibles excesos o fugas; en segundo lugar, porque ayudan a ahorrar en la factura si adaptas hábitos o mejoras eficiencia.

También porque son útiles para concienciar sobre la importancia del agua como recurso limitado y permiten comparar tu consumo personal con la media nacional, para ver si estás por encima o por debajo.