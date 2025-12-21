Un fontanero en España, sobre los precios de su servicio: "Ya en el desplazamiento suelo cobrar 30 euros más el IVA"

La profesión de fontanero en España es una de las más demandadas dentro del sector de las instalaciones y reforas, y en los últimos años ha experimentado un crecimiento notable tanto en volumen de trabajo como en especialización. En consecuencia, ser fontanero en los días actuales puede ser una profesión con la que vivir dignamente.

El fontanero Ema explica a través de sus redes sociales (@ema.fontanera.val), cómo calcula los precios de sus servicios de fontanería. Él empieza explicando: "La cosa no es tan sencilla como parece. Además, nadie te va a decir los precios. Yo soy uno de los primeros que habla de dinero porque veo que es un tema espinoso y delicado". "Yo lo que he aprendido viene de la empresa en la que estaba antes, que más o menos me han indicado los precios y luego, por mi cuenta, sudando y perdiendo dinero".

"¿Cuánto se cobra un desplazamiento?, ¿cuánto se cobra por cambiar un inodoro?, ¿cuánto se cobra por cambiar un calentador?, ¿cuánto se cobra por cambiar una caldera? Lo primero, el desplazamiento, yo personalmente cobro 30 euros más IVA por el desplazamiento, y esto es lo básico, yo no voy a casa de un cliente por menos de eso. Si tengo que sacar una factura y voy a cambiar una llave, cuánto es la factura: el desplazamiento más el cambio de llave que podrían ser 15 euros más IVA".

También explica lo sigueinte: "Con respecto a los desplazamientos fuera de Valencia, he llegado a cobrar 80 euros más IVA. ¿Los 30 euros estándar que te cubren? Te cubren la furgo, la gasolina y el tiempo de desplazamiento. A esta base hay que añadirle lo que vamos a hacer, un desatasco, normalmente cobro unos 140 euros más IVA. Por menos de esto no me voy a mover porque pierdo dinero".

"Si voy a cambiar un termo, 140 euros más IVA, 110 cambiar el termo y los 30 euros del desplazamiento. Además, si tengo que comprar el termo, añade otros 40 euros porque tengo que ir yo hasta al almacen, lo subo, quito el viejo, pongo el nuevo...". "Si pagamos impuestos y saco la factura, es el mínimo, si no, pierdo dinero".

"En muchas ocasiones depende de lo que te vas a encontrar, del tiempo, de la dificultad, de cómo de dificil va a ser moverse en ese espacio". "Un cambio de grifo menos de 50 más IVA no me muevo porque siempre hay complicaciones".

En consecuencia, más allá de lo que explica este fontanero, los ingresos de este tipo de profesionales como autónomos pueden ir desde los 3.000 hasta los 5.000 euros, en caso de que tengan buenas agendas, y dependiendo de la temporada y la carga de trabajo.

Sin embargo, en el caso de los empleados, según la experiencia y la provincia, pueden cobrar entre 1.300 y 1.800 euros. En cuanto a los oficiales de primera, con años de experiencia, podrían superar los 2.000 euros netos.

Con respecto a la formación, ¿qué se necesita para ser fontanero? Aunque no existe una única vía, las más comunes son el FP de Grado Medio en Instalaciones de Producción de Calor, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, así como los cursos certificados de agua, gas, calefacción o fontanería avanzada.

Igualmente, los fontaneros trabajan bajo normativas como el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Código Técnico de la Edificación (CTE), normas UNE de calidad de agua y tuberías, y legislación de prevención de riesgos laborales.

Muchos profesionales explican que "antes" poner un grifo o reparar una fuga costaba la mitad. Las razones tienen que ver con la subida generalizada de materiales (cobre, latón, PCV, juntas...), más normativa y certificaciones, escaez de mano de obra cualificada, incremento de gastos del autónoma, y mayor complejidad de instalaciones modernas.