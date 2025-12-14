Ana, ganadora del Gordo de Navidad: "No son 400.000 euros, pero me compré una casa y ayudé a mis hijos"

La Lotería de Navidad, celebrada cada 22 de diciembre, es uno de los sorteos más emblemáticos y con mayor tradición de España. Cada año, millones de personas participan movidas por la ilusión, la costumbre familiar y el impacto social del sorteo.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, el gasto medio por persona suele rondar los 60-70 euros, aunque en muchas comunidades, como Castilla y León, Asturias o La Rioja, la cifra supera los 100 euros por habitante. En total, se venden miles de millones de euros en décimos cada campaña, convirtiéndolo en el sorteo con mayor volumen económico del país.

El famoso Gordo de Navidad, dotado con 400.000 euros por décimo, marca el inicio oficial de las fiestas para muchos españoles. Aunque las probabilidades de ganar el primer premio son de 1 entre 100.000, el sorteo destaca por la enorme cantidad de premios repartidos —más de 15.000 números obtienen algún tipo de recompensa—, lo que hace que cada año miles de personas resulten agraciadas.

Casi nadie gana el Gordo de Navidad, pero, Ana, una vecina de Tomelloso, Ciudad Real, sí que consiguió este hito hace diez años, y así relató su vivencia en 'La Tarde' de COPE junto a Pilar García Muñiz hace unos meses.

La ganadora aclaró que, primero que nada, es importante saber que el premio completo no se deposita en la cuenta. "Hacienda ya se queda con un poco", alertó. Con el dinero que le quedaba, su prioridad era "comprarse una casa" y, además, "ayudar a sus hijos a que compraran la suya también", lo cual describió como el anhelo de todos los padres.

Igualmente, Ana también contó que se concedió un lujo, además de invertir en vivienda. "Creo que lo mejor que hice fue llevarme a toda mi familia de crucero", admitió. El viaje incluyó a sus hermanas, cuñados, sobrinos y sus hijos con sus parejas, y los condujo a las islas griegas; todos guardan un recuerdo indeleble de él.

De la misma manera, Ana explicó que continuó trabajando a pesar de la gran suma de dinero. "Si te pilla en una edad joven y con hijos todavía estudiando, no da para retirarte", confirmó, aunque sí "te ayuda mucho y te da tranquilidad". En realidad, después de festejar la noticia, regresó al trabajo porque era "la temporada navideña y había mucho trabajo".

El caso de Ana pone de manifiesto cómo las personas que ganan el Gordo de Navidad suelen destinar el premio a una combinación de seguridad financiera, mejoras personas y pequeños deseos postergados. Estas son las inversiones y usos más comunes, según testimonios recogidos por medios españoles y datos de asesores financieros.

En cualquier caso, comprar o reformar una vivienda es la opción más habitual. Muchos ganadores aprovechan el premio para comprar su primera casa, cancelar sus hipotecas o reformar su vivienda actual. La estabilidad residencial es una de las prioridades tras recibir una cantidad tan elevada.

Como fue el caso de Ana, muchos agraciados reparten parten el premio entre hijos, padres o hermanos, ya sea para estudios, entrada de viviendas o apoyo económico. Y con moderación, como fue el caso de Ana también, muchos premiados se permiten un viaje largo o unas vacaciones especiales como celebración.