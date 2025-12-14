Alice, fontanera con 28 años y 12 de experiencia: "Gano más que nunca haciendo un trabajo que ninguna mujer quiere"

La fontanería es uno de los oficios con menor representación femenina dentro del ámbito técnico. En algunos estudios y asociaciones del sector, la presencia de mujeres no llega ni al 2%. En muchas provincias, literalmente no hay ninguna fontanera registrada.

Sin embargo, tal y como conocemos a través de Noticias Trabajo, Alice Illidge aspira a ser una de esas mujeres que abren caminos; y es que, con tan solo 28 años, ya ha estado trabajando como fontanera durante unos 12 años.

Originaria de Reino Unido, realizó primero una Formación Profesional en mantenimiento general del hogar y, después de terminarla, se concentró en fontanería siguiendo las recomendaciones de su profesor, pese a los estereotipos que indicaban que esa era una ocupación para hombres.

Al inicio de su trayectoria profesional, después de obtener el título y especializarse también en sistemas de calefacción, trabajó para una empresa del sector. Sin embargo, cuando su hija cumplió tres años, comprobó que aquel empleo resultaba difícil de conciliar con la crianza, especialmente siendo madre soltera.

Según publicó The Sun, su anterior empresa no fue capaz de ofrecerle la flexibilidad que necesitaba para atender a su hija y seguir desarrollando su labor de fontanera. Ante esa falta de adaptación, decidió emprender y establecerse como profesional por cuenta propia.

En consecuencia, Alice decidió abandonar su puesto como empleada y crear su propio negocio llamado 'Miss Plumbing & Heating', con el que no tardó en convertirse en la "fontanera de referencia" de Watford, la localidad donde vive en Reino Unido.

Tal y como explica el medio citado, dar ese paso le ha permitido ganar más dinero que nunca realizando un trabajo que, según dice, muy pocas mujeres se atreven a ejercer, convirtiéndose además en un referente para otras profesionales.

Ella misma explicaba: “Quiero que otras mujeres sepan que, aunque la fontanería sea un sector dominado por los hombres, hay muchas oportunidades para las mujeres”. Y de la misma manera, también hizo referencia a que "no dejes que los estereotipos te impidan dedicarte a lo que te apasiona”.

En cualquier caso, reconoce que no todo es perfecto. Alice explicó que en ocasiones hay clientes que no le toman en serio y preguntan ¿dónde está el fontanero?” cuando la ven llegar. Incluso en algunas ocasiones han puesto en duda sus habilidades por el hecho de ser mujer. De hecho, reconoce que “como mujer fontanera, he tenido que lidiar con muchos comentarios sexistas”.

Más allá de todo esto, reconoce estar contenta con su profesión y explica que utiliza la aplicación ‘Nextdoor’ para gestionar su negocio. "Así mis clientes pueden encontrarme fácilmente y recomendarme a sus amigos, lo que me da flexibilidad para establecer mi propio horario y pasar más tiempo con mi hija”.

Alice está “muy agradecida de que, gracias al apoyo de mi comunidad, haya podido trabajar con otras fontaneras, formar e inspirar a otras mujeres”. Esta profesional está orgullosa de “la satisfacción que le produce poder hacer el trabajo que le gusta en sus propios términos, no tiene precio”.