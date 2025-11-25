Iosu, carpintero en Navarra, sobre cuánto le ha costado montar su taller: "La inversión ha sido de 50.000 euros"

La profesión de carpintero en España es una de las más tradicionales y, al mismo tiempo, una de las más se ha transformado en los últimos años. Hoy combina artesanía, técnica, diseño y montaje especializado, y está muy ligada tanto a la construcción como al sector del mueble y las reformas del hogar.

Fermin Lorda, carpintero y creador de contenido a través de TikTok (@fermin_lorda) cuenta que "hay un carpintero en su ciudad que se lo ha montado muy bien". Se trata de Iosu y su espacio de trabajo se llama Berri Wood, donde lleva 3 años. Ante la pregunta de si ha tenido que dejarse mucho dinero, él responde que hay que adaptarse a la normativa y que el desembolso ha sido de unos 50.000 euros.

En el video muestra su espacio de trabajo, concretamente un invento que él ha hecho para poder fresar las mesas de resina, un carro de fresado. El entrevistador le dice "entonces haces mesas de río, pero haces otras cosas". "Hago, sobre todo, mobiliario de madera maciza, todo tipo de mobiliario". "Y luego lo combino con formaciones, una es el curso de talla y otra el curso de mesas de río". También enseña un mueble de televisión que ya está lijado a falta de darle el acabado. En la parte de arriba tiene a los alumnos de talla.

Fermín e Iosu son dos profesionales de los que no abundan, en tanto que en España hay escasez de este tipo de mano de obra, especialmente, en jóvenes. El sector lo reconoce desde hace años, en tanto que muchas empresas buscan carpinteros y no encuentran perfiles suficientemente cualificados.

También hay que tener en cuenta que la reforma del hogar, la rehabilitación energética y el auge de la vivienda a medida han multiplicado la demanda. Igualmente, el boom de las cocinas, armarios empotrados y reformas integrales ha impulsado los encargos.

Esto ha provocado un incremento notable de los precios. Si antes un carpintero cobraba 15-20 euros la hora, ahora muchos profesionales experimentados superan los 30-40 euros, especialmente en grandes ciudades.

Los perfiles de carpintería ahora mismo más solicitados son los especializados en instalación de cocinas, montaje de armarios y fabricación a medida. De la misma manera, los carpinteros autónomos con experiencia tienen trabajo asegurado y listas de espera.

Los buenos profesionales son muy valorados en obra nueva, rehabilitación y proyectos de interiorismo. Además, el oficio se está modernizando con el uso de software de diseño 3D, maquinarias con cortes precisos, materiales nuevos y más colaboración con arquitectos e interioristas. En consecuencia, se mantiene la esencia artesanal, pero se suma una parte técnica muy potente.

Para llegar a acceder a este oficio existen varias vías, entre ellas, la Formación Profesional. Concretamente, el Grado Medio en Técnico en Carpintería y Mueble, así como el Grado Superior en Técnico en Diseño y Amueblamiento. A esto hay que sumarle la experiencia en talleres donde se aprende el oficio real. Muchos carpinteros combinan sus estudios técnicos con el aprendizaje práctico.

Los carpinteros pueden trabajar en España en empresas de reformas, constructoras, fábricas de muebles, carpinterías locales, restauración del patrimonio, montaje de mobiliario...