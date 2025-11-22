Aterriza en Leroy Merlin una casa prefabricada de 50 m² por 14.990 €: garantiza más de 100 años de vida útil

La tendencia de las casas prefabricadas sigue creciendo en España, y Leroy Merlin se posiciona como líder con modelos que combinan innovación y accesibilidad. El último lanzamiento, una vivienda de 50 metros cuadrados por solo 14.990 euros, se presenta como una alternativa atractiva ante el encarecimiento del mercado inmobiliario.

Esta vivienda modular apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad, integrando materiales certificados y un sistema de montaje rápido. Su vida útil supera el siglo, lo que supone una inversión a largo plazo muy superior a la de otras construcciones similares.

Además, se trata de un producto personalizable, desde la distribución interior hasta la elección de acabados y complementos, adaptándose a las necesidades de cada usuario. El acceso a la vivienda, la rapidez de montaje y el precio fijo hacen que muchos consideren esta opción como el futuro de la vivienda en España.

Casa prefabricada. Leroy Merlin

El secreto de esta casa prefabricada reside en el uso de acero galvanizado G550, un material reconocido por su gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Gracias a la certificación ISO 9001:2015, el proceso de fabricación cumple con rigurosos estándares de calidad, asegurando una estructura preparada para condiciones climatológicas adversas. La vivienda incluye suelo estructural, paredes de fachada, tabiques, vigas para techo y revestimiento Eco-Multiboard CE, ignífugo e hidrófugo.

Uno de los mayores atractivos de este modelo es el sistema de montaje tipo Mecano, que permite instalar la vivienda de manera sencilla en cuestión de días, sin la necesidad de obras complejas. El diseño modular facilita la ampliación o redistribución de espacios según las preferencias del comprador. Este sistema también reduce residuos e impacto ambiental, posicionando la vivienda como una alternativa ecológica y sostenible.

El modelo de 50 metros cuadrados tiene un precio base de 14.990 euros, aunque en diversas ofertas se ha vendido por cifras inferiores, incluso cerca de los 12.750 euros en tienda online del Leroy Merlin.

Es importante considerar que el precio no incluye parcela, cimentación ni instalación, pero sí permite añadir elementos opcionales como ventanas, puertas, aislamiento y pintura. Además, Leroy Merlin ofrece financiación y pago aplazado, facilitando aún más el acceso a este tipo de soluciones habitacionales.

La promesa de más de 100 años de vida útil está vinculada a las propiedades de acero galvanizado y al diseño optimizado de la estructura, lo que posiciona a esta vivienda como una inversión garantizada frente a la vivienda tradicional.

El enfoque ecológico y eficiente ayuda a minimizar el impacto ambiental, haciendo de la casa prefabricada de Leroy Merlin una propuesta moderna, robusta y sostenible.

¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar una casa prefabricada?

Antes de decidirse por una vivienda prefabricada como la que comercializa Leroy Merlin, es importante revisar varios puntos clave. Lo primero es comprobar la normativa urbanística del lugar donde se quiere instalar, así como las licencias que exige cada ayuntamiento, ya que pueden ser muy distintas de un municipio a otro.

Además, es imprescindible calcular el coste real del proyecto. El precio inicial no suele incluir gastos como la compra del terreno, la preparación de la base o cimentación, las conexiones de agua y electricidad, los aislamientos, los acabados interiores o el mobiliario.