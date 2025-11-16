Un fontanero, sobre la reforma del baño: “Cambiar la ducha antes salía por 800 euros, ahora pasa de 1.900”

La reforma de baño más demandada en España es el paso de bañera a plato de ducha. Durante años se presupuestaba en torno a 700-900 euros en casos sencillos. Hoy, muchos profesionales sitúan el ticket real cerca de 1.900 euros cuando se incluye el alicatado de la zona húmeda y la mampara. Es el caso de un fontanero especializado en reformas de baño y con más de 25 años de experiencia, que asegura que cambiar una ducha hoy puede costar el doble que hace una década

¿Por qué sube? La combinación de materiales más caros, salarios al alza y mayor exigencia en impermeabilización y seguridad explica el salto. Los índices oficiales reflejan encarecimientos relevantes desde 2021 en materiales de construcción, una tendencia que sigue pesando en 2024-2025.

Además, el "desde" publicitario suele excluir partidas clave: retirada de escombros, grifería termostática, nuevos desagües o sellados elásticos. Cuando se computa todo (plato, mámpara básica, fontanería adaptada y alicatado parcial) la cifra de 1.800-1.900 euros es hoy habitual en calidades medias.

Para orientar el presupuesto, plataformas especializadas sitúan la reforma integral de un baño medio (5-6 metros cuadrados) alrededor de 3.500-6.000 euros según acabados; el cambio de bañera por ducha con alicatado ronda los 1.900. Es una intervención "quirúrgica" y rápida frente a obras completas.

También hay rangos amplios por calidades. En 2025, varias guías sitúan cambiar bañera por ducha entre 900 y 2.300 euros a nivel nacional; con plato de resina, válvulas y mampara templada, el presupuesto se acerca al tramo alto. Las terminaciones y la accesibilidad suben el ticket.

Los comparadores y blog técnicos recogen horquillas de 850-1.950 euros para la sustitución estándar, con demolición, retirada y impermeabilización local. Esta última es crítica para evitar filtraciones y mohos; saltársela abarata, pero compromete garantías y durabilidad.

En el alza pesa el contexto de coste de materiales y energía. Informes sectoriales y el INE muestran picos históricos desde 2021 en la construcción; aunque se han moderado, el nivel sigue por encima de 2019, afectando a cerámica, adhesivos, siliconas y mamparas.

¿Se puede ahorrar sin riesgos? Se podría eligiendo platos cerámicos en lugar de resina premium, mamparas correderas estándar, manteniendo la grifería si está en buen estado y limitando el alicatado a la zona de ducha. Reducir cambios de distribución también evita horas extra de fontanería.

Pide siempre presupuesto desglosado: mano de obra, retirada de escombros, plato, mampara, válvulas, desagües, paneles y sellados. Exige hoja de impermeabilización y referencias de seguro de responsabilidad civil. Las grandes superficies ofrecen servicios "llave en mano" con precio cerrado.

Las ayudas municipales pueden aliviar la factura si hay objetivos de accesibilidad. En Bilbao existe un plan que cubre hasta el 50% del coste (80% en barrios concretos) para cambios de bañera a ducha dentro de plazos marcados.

Otros municipios replican programas similares para baños adaptados y dependientes. Es habitual que las bases exijan facturas, justificantes de pago y empadronamiento, por lo que conviene planificar y documentar bien la obra desde el inicio para no perder la subvención.

Un hombre cambiando una bañera.

Como referencia, un baño "básico" sin cambios de distribución oscila entre 1.500 y 3.000 euros; media gama, 4.000-6.000; alta, desde 7.000. Situar tu proyecto en la gama adecuada evita desviaciones y sorpresas al final de la reforma.