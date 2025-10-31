El sofá de Rosalía (33 años) que cuesta más que un coche: diseñado en 1970 y valorado en 8.000 euros por módulo

La intérprete Rosalía ha manifestado hace poco su amor por el modelo Dune, un sofá icónico creado por Pierre Paulin en 1970 que se caracteriza por sus formas orgánicas y su alto coste, tal y como cuentan además en medios como la Revista AD. Este sofá está compuesto por módulos intercambiables y se vende en la actualidad a un precio de hasta 8.000 € por módulo, lo que lo hace una opción de inversión premium para espacios elegantes.

El sofá Dune ha logrado recuperar su popularidad en 2025 debido a la presencia de figuras como Rosalía, que lo muestran como un símbolo de carácter y estilo, en casas de celebridades como Justin Bieber, Frank Ocean o Kanye West.

En cuanto a su historia, cabe destacar que el sofá Dune fue concebido por Pierre Paulin en 1970 con la idea de imitar la suavidad y fluidez de las dunas del desierto. Su estructura modular permite componer tanto un asiento individual como un gran reservado para sala, lo que añade versatilidad.

Sofá Dune de Pierre Paulin © Paulin Paulin Paulin

Para su fabricación, se emplearon materiales innovadores para la época: estructuras ocultas, espumas preformadas y tapicerías de lujo, lo que elevó su valor original y hoy su cotización en el mercado del diseño.

La revalorización del Dune está impulsada por su aparición en ambientes de alto nivel y su producción limitada a través de la marca legado de Paulin Paulin Paulin, lo que lo asemeja más a una obra de arte que a un mueble corriente.

¿Por qué lo elige Rosalía?

Rosalía busca en su hogar piezas que funcionen como efecto visual y emocional. El sofá Dune cumple ambos papeles gracias a su silueta escultural y su capacidad de marcar territorio decorativo.

Además, la cantante ha publicado en sus redes sociales algunas imágenes junto al sofá en color verde azulado, mostrando cómo el mueble simplifica el ambiente artístico de su espacio.

El sofá Dune de Pierre Paulin IG: rosalia.vt

El hecho de que celebrities lo luzcan también añade el valor de "estar en tendencia": quien elige el Dune entra en una comunidad privilegiada del interiorismo que trasciende modas efímeras.

En el mercado del diseño de alta gama, cada módulo del sofá Dune alcanza cifras próximas a los 8.000 euros, lo que lo ubica entre los muebles más cotizados de su categoría.

Esa valoración se corresponde con piezas de época restaurados o reediciones autorizadas que mantienen intacto el carácter original. La demanda crece gracias al interés por el "mid-century modern" y al coleccionismo de piezas icónicas que fusiona diseño y arte.

Rosalía, al elegirlo, dispara visibilidad y deseo de compra. Expertos en decoración señalan que la demanda de módulos adicionales, nuevas tapicerías y personalización suben aún más los precios y hacen del Dune una apuesta rentable tanto estética como económicamente.

Consejos para integrar un Dune en tu espacio

Si estás interesado en incorporar un sofá Dune o similar, ten en cuenta la escala: cada módulo funciona como unidad independiente, pero unidos crean una gran pieza de impacto.

Opta por un color que complemente tu ambiente: el tono verde azulado favorecido por Rosalía puede dar carácter y elegancia. Finalmente, trata la pieza como una inversión de diseño: cuida la calidad de telas, mantenimiento y evita la exposición a la luz directa para preservar su valor a largo plazo.

El sofá Dune de Pierre Paulin IG: rosalia.vt

El sofá Dune de 1970 no es solo un mueble, es un icono del diseño, un escenario para la vida moderna y una declaración de estilo en sí mismo. Que Rosalía lo elija como favorito confirma su estatus: al precio de cerca de 8.000 euros por módulo, se convierte en pieza deseada para quienes buscan un salón que hable de ellos.

Una combinación de historia, arte y tendencia que lo posiciona como uno de los muebles más codiciados en el panorama de la decoración contemporánea.