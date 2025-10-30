Lucía Lipperheide, experta en limpieza: “Con 51 años descubrí que un secador elimina el mal olor de los cojines”

En numerosas casas, los cojines adquieren olores que son difíciles de eliminar, particularmente si se encuentran en cuartos con escasa ventilación o donde hay animales domésticos. Lucía Lipperheide, experta en limpieza, comparte con la revista El Mueble una técnica eficaz pero poco convencional: emplear un spray textil y un secador de pelo para eliminar esos olores desagradables.

De acuerdo con Lipperheide, el secreto consiste en eliminar la humedad retenida en los tejidos, pues es esta la que produce el mal olor. La estrategia es utilizar el secador de pelo para aplicar calor mientras el spray se pulveriza en la tapicería o el cojín.

Este consejo se ha hecho popular en las plataformas y medios de decoración, ya que presenta una respuesta asequible para conservar frescos los textiles del hogar sin la necesidad de utilizar productos caros o dispositivos complicados.

El primer paso consiste en preparar el spray textil. Lipperheide sugiere mezclar media taza de agua, media taza de alcohol de 96º y medio tapón de suavizante para ropa en un atomizador. Esta mezcla funciona para sofás, cojines, butacas y cortinas.

A continuación, aplica el spray directamente sobre el cojín o la tapicería que huele mal. Luego aplica calor con el secador de pelo a una distancia segura para no dañar el tejido, enfocando la salida caliente y dejando que la humedad se evapore. Según la experta, "a mis 51 años he aprendido que el mal olor de los cojines se elimina con el secador".

Para mantener el resultado, recomienda repetir el proceso cada 15 días, especialmente en hogares con mascotas o ambientes con poca ventilación. Además, es útil dar un repaso diario o leve pulverización ligera para prevenir que el olor reaparezca.

¿Por qué funciona este método? El calor del secador ayuda a eliminar la humedad atrapada en las fibras del tejido, una de las causas más frecuentes del mal olor persistente en cojines y tapicerías. Lipperheide lo explica: "mediante el calor que emite este pequeño electrodoméstico se elimina la humedad atrapada en la tela".

El spray textil actúa de manera complementaria neutralizando los olores que ya se han fijado en el material. La combinación de calor y neutralizador es lo que la experta señala como "máximo efecto".

El resultado es un cojín con aroma fresco y sin rastros del olor a cerrado o humedad que suele acumularse en ambientes mal ventilados, gracias a un método muy sencillo y al alcance de todos.

Una ventaja destacada del truco de Lipperheide es su accesibilidad: no requiere maquinaria profesional ni limpieza en seco costosa, sino que aprovecha un electrodoméstico común (el secador de pelo) y una mezcla fácil de preparar.

También aporta economía y tiempo: podemos aplicar el método en minutos, sin necesidad de desmontar cojines o cortinas enteras para lavado profundo.

Como consejo extra, la experta puntualiza que en ambientes con perros y gatos es especialmente útil aplicar el spray y calor tras periodos de uso intenso o cuando se perciba olor a cerrado. También conviene ventilar la estancia antes del tratamiento y asegurarse de que los textiles estén típicamente secos al tacto antes de usar el secador para evitar daños.

En definitiva, el método que comparte Lucía Lipperheide demuestra que los pequeños hábitos de mantenimiento hacen una gran diferencia en la limpieza de un hogar. En consecuencia, usar un spray textil casero y aplicar calor con un secador de pelo es una forma rápida, eficaz y económica de erradicar el mal olor de cojines y tapicerías.