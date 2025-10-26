Un experto, sobre esta subida histórica: "En 6 meses las obras han subido 2.800 euros, alguien se llena los bolsillos"

Los precios de los materiales de construcción y materias primas presentan una de las mayores subidas en los últimos años. Costes directos de construcción que han ido variando según la región y el tipo de material pero que en España han aumentado más de un 4% solo en 2024, impulsados tanto por los materiales (hormigón, acero, cemento) como por la escasez de mano de obra.

Así lo refleja el índice de Costes Directos de Construcción de ACR, que alcanzó los 175,86 puntos, frente a los 168,78 puntos del pasado año. Un escenario de gran tensión que amenaza con seguir subiendo el precio de la vivienda y al que se unen esa escasez de profesionales cualificados y el aumento de la demanda de personal, debido al incremento de nuevas obras iniciadas.

Factores que están encareciendo desde una simple reforma a grandes obras o proyectos y perjudicando tanto al cliente, al que cada vez le cuesta más afrontar esta subida, como también para las propias empresas de construcción que tienen que hacer frente a esa subida de costes y a la pérdida de clientes y mano de obra. Sobre esto precisamente habla en uno de sus vídeos el constructor de piscinas Kike Urdiales.

"2.800 euros de diferencia. Me llama un cliente y me pregunta: 'Kike ¿cómo me puedes subir en 6 meses el presupuesto 2.800 euros?' Y digo: 'Sí, la verdad que tienes toda la razón del mundo'. Yo esa obra la he perdido y cualquier empresa porque el cliente no va a soportar esa subida de precios que al final lo estás pagando tú como consumidor y yo", lamenta Kike Urdiales en uno de sus vídeos de TikTok.

Un testimonio con el que el constructor de piscinas denuncia la falta de transparencia que existe en la cadena de distribución de materiales y el desconcierto que viven muchos profesionales del sector con esta subida: "¿Qué está pasando en las obras y con eso que se llama inflación? Lo de los precios no tiene sentido. Aquí estoy rodeado de materiales, sabéis lo que está pasando? Alguien con conocimiento de causa que me pueda decir por qué en seis meses un ladrillo ha pasado de valer 20 céntimos a 40 céntimos", plantea.

Y es que, el encarecimiento de componentes básicos como el mallazo o el rasillón, que han duplicado su precio en pocos meses, es otro ejemplo del descontrol que perciben. "La plancha o mallazo que tengo detrás de 30 euros ha pasado al doble también. ¿Pero qué está pasando? Yo llamo a mi proveedor, al almacén y me dice que es que el que fabrica ha subido el precio y he llamado al que fabrica el mallazo y el rasillón y me dice que han subido las meterias primas", explica Urdiales.

Y lanza una pregunta que cada vez más profesionales del sector comparten: "¿Pueden subir las materias primas el doble para que esto sea tan disparatado y en seis meses? ¿Qué está pasando aquí y quién se está metiendo la pasta en los bolsillos?"

Cómo se ha disparado el gasto medio

En España, el coste medio de realizar una obra o reforma no ha dejado de crecer en los últimos años. Solo el año anterior, el índice de costes directos de construcción se situó en 175,86 puntos, lo que refleja un aumento del 4,2 respecto a 2024 y acumula ya cerca de un 40% de subida desde 2020.

Una evolución que ha impactado de lleno en las obras nuevas y también en las reformas, encareciendo todo tipo de proyectos. De hecho, el precio medio de los materiales necesarios para reformas en el hogar alcanza actualmente los 1.261 euros por vivienda, un 1,3% más que el pasado año.

Pero sin duda donde más se nota el alza es en las reformas integrales. En 2025 por ejemplo, el coste medio por proyecto ha llegado a los 45.000 euros, un 12% más que en 2024.

Una tendencia que también se traslada a la obra nueva, donde el coste de ejecución residencial se sitúa ya en 1.323 euros por metro cuadrado, muy por encima de los 1.066 euros por metro cuadrado registrados en 2024. Cifras que, según los expertos, podrían seguir subiendo por la presión sobre los materiales, la escasez de mano de obra y un mercado con una demanda cada vez mayor.

Acero, hormigón y cemento

Entre los materiales más afectados por la escalada de precios destacan los estructurales, como el acero, el hormigón y el cemento, esenciales para cualquier tipo de mano de obra. Todos ellos han experimentado una subida de entre el 40 %, del 50 % y del 12 % respectivamente en la última década.

La subida también ha afectado a otros componentes cada vez más demandados por las nuevas exigencias normativas como el aluminio y la madera. Lo mismo sucede con los materiales aislantes como el vidrio o el poliestireno que también se encarecen, debido a las regulaciones energéticas más estrictas que obligan a mejorar la eficiencia térmica y la sostenibilidad en los edificios.

En cuanto a las reformas más afectadas, se encuentran las del baño, donde el coste medio ha superado los 7.000 euros en 2025, el doble que antes de la pandemia. ¿El motivo? El encarecimiento de materiales como los azulejos, la grifería, los muebles de baño o las mamparas.

En el caso de las reformas integrales, el mayor encarecimiento ha afectado a grandes ciudades como Madrid, donde renovar por completo un piso de 100 metros cuadrados puede llegar a costar entre 60.000 y 100.000 euros este año.