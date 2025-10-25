Una familia reforma por completo con 3.000 euros su dormitorio: “Poner un armario empotrado ya fueron 2.000”

Cuando una pareja decide afrontar la reforma completa del dormitorio matrimonial, los presupuestos pueden dispararse. Sin embargo, en este caso, una familia ha logrado limitar el gasto a 3.000 € porque se han ocupado de gran parte de los trabajos por sí mismos.

Ese dato sorprende: según guías especializadas, reformar una habitación puede costar entre 700 € y 3.200 € para un espacio de alrededor de 10-15 m². Concretamente, según Habitissimo, reformar un dormitorio estándar de unos 12 metros cuadrados puede costar unos 4.000 euros.

En consecuencia, en un video de YouTube del canal Familia Amigaby, la anfitriona describe en detalle la renovación total de su habitación, incluyendo un desglose de los gastos y los proveedores. La creadora de contenido explica a los espectadores cuáles han sido las transformaciones, cotejando cómo estaba el dormitorio antes, durante y después de la reforma.

REFORMA del DORMITORIO.¿CUANTO me ha COSTADO? || REFORMA INTEGRAL

Cabe destacar que hace hincapié en la instalación de un armario empotrado personalizado, la selección de muebles y decoración inspirados en el estilo nórdico y precios particulares. Igualmente explica cómo decidieron reducir los costos de mano de obra en albañilería debido a que su pareja hizo una parte importante del trabajo.

El resumen de los gastos finales muestra que el costo total fue de 2.961 €, siendo el armario la mayor parte (unos 2.000 euros), realizado a medida con molduras personalizadas.

Si se hubiera realizado la reforma sin incluir el armario empotrado (asumiendo que ya se tenía uno), el costo total se reduciría a aproximadamente 961 euros. Es importante notar que estos costos reflejan un ahorro significativo en mano de obra de albañilería, ya que el compañero de la creadora de contenido realizó gran parte del trabajo (hacer las regolas, meter los cables, poner el suelo).

Además, la familia compartió su presupuesto con detalle, demostrando que una buena organización puede marcar la diferencia. Así se distribuyó el gasto total:

Armario empotrado: 2.000 euros

Suelo vinílico: 187 euros

Pintura blanca antihumedad: 99 euros

Pintor (mano de obra parcial): 120 euros

Rodapiés: 28,65 euros

Enchufes y mecanismos eléctricos: 295 euros

Cables eléctricos: 82,50 euros

Estaterías/repisas: 32,95 euros

Barra de cortinas y visillos: 30 euros

Lámpara de techo: 36,90 euros

El coste del escayolista para todo la vivienda ascendió a unos 3.400 euros, por lo que el equivalente solo para el dormitorio rondaría los 300 euros. Sin embargo, ese gasto se compensó con el trabajo manual propio, de tal forma que se hicieron las regolas y la instalación eléctrica por su cuenta.

El secreto estuvo en reutilizar, planificar y participar activamente. Optaron por materiales de buena calidad pero sin lujos, comprados en tiendas como Slukm, Leroy Merlin o Ikea, y aprovecharon herramientas propias. Según Idealista, el coste de amueblar una habitación puede superar los 2.000 euros, lo que hace aún más destacable el presupuesto final de este proyecto.

Además, renunciaron a servicios externos de albañilería, una de las partidas más caras en cualquier reforma. En España, según datos de Cronoshare, la mano de obra puede representar hasta el 40% del presupuesto total, por lo que asumir esas tareas de forma doméstica fue clave para ahorrar.

El dormitorio refleja el esfuerzo y la ilusión de los dueños. "Nos gusta porque cada detalle lo hemos elegido nosotros, desde los enchufes hasta la pintura", explican. El resultado combina una estética cálida y funcional, con predominio del blanco, detalles en madera y una iluminación más eficiente.