Interiorismo

El exclusivo hotel de Messi en Cádiz con 45 habitaciones: alojarse puede llegar a costar 1.000 euros por noche

MIM Sotogrande, un hotel con 45 habitaciones, un spa y una azotea frente al puerto, es el lugar ideal para realizar escapadas de lujo en Cádiz.

El nuevo MIM Sotogrande se ha convertido en el alojamiento más comentado de la Costa de la Luz. Situado frente al puerto, ofrece 45 habitaciones, spa de vanguardia y una terraza con piscina y vistas al Mediterráneo. La cadena pertenece a Lionel Messi junto a Majestic Hotel Group.

La apertura ha agitado el mapa hotelero andaluz por su mezcla de lujo relajado y estética náutica. El edificio mira al puerto deportivo y a Gibraltar, con interiores luminosos, materiales cálidos y guiños al estilo mediterráneo. La localización permite llegar a pie a restauración y ocio náutico de la zona.

Los precios oscilan según temporada y categoría, con una horquilla que parte desde 280-370 euros y puede alcanzar 1.000-1.100 euros por noche en suites de alta gama, lo que lo sitúa entre los más exclusivos de Cádiz. Es un hotel pensado para escapadas premium y eventos.

El hotel incorpora circuito de spa, tratamientos de firma y rooftop con piscina y bar panorámico, epicentro social al atardecer. La oferta se completa con restaurante mediterráneo, carta de cócteles y zonas "chill out" con vistas de los pantanales. La experiencia busca un lujo cómodo y lejos de lo complicado.

Habitaciones pensadas para desconectar. Las 45 estancias siguen un diseño cálido y contemporáneo, con tonos arena, maderas claras y textiles naturales. Muchas miran al puerto. La insonorización y la luz natural se han cuidado para favorecer el descanso, con domótica sencilla y una sostenibilidad de gama alta.

La joya del hotel es la Suite Messi, concebida para estancias en familia o entre amigos, con dos dormitorios, zonas de estar y una terraza cubierta de 71 metros cuadrados orientada al Mediterráneo. Es el espacio más solicitado por su amplitud y la experiencia "signature".

El restaurante principal propone cocina mediterránea de temporada, pescados de lonja y verduras andaluzas, en una sala abierta a la marina. En el rooftop, el plan combina piscina, música suave y carta de tapas. El desayuno destaca por panes artesanos, fruta fresca y estaciones calientes.

Desde el hotel se accede a playas cercanas, campos de golf de referencia y clubes de polo. La marina de Sotogrande ofrece salidas en velero, paddle surf y pesca deportiva. Para desconectar, una opción perfecta son los paseos al atardecer por el puerto y las vistas a Tarifa o Gibraltar.

La tarifa depende de la temporada, vistas y categoría. Fuera de picos, las dobles pueden reservarse desde 280-400 euros; en verano y puentes, las suites suben hasta 1.000-1.100 euros. Anticipar, ser flexible en fechas y priorizar estancias entre semana reduce el coste.

El MIM Sotogrande encaja con viajeros que buscan diseño fácil de disfrutar y servicios wellness, parejas que valoran vistas y privacidad, y familias que desean amplitud y actividades náuticas. La marca MIM suma reputación internacional y un estándar de hospitalidad muy consciente.

Además del interiorismo, el relato del hotel se apoya en el vínculo con Messi y pequeños hitos de marca repartidos por zonas comunes. El objetivo: memorabilidad. Entre spa, rooftop y marina, el huésped no necesita coche para vivir la experiencia completa del destino.

