Un arquitecto demuestra que puedes ahorrar 13.000 euros en una reforma: "La clave es un proyecto bien cerrado"

Cuando abordamos una reforma del hogar, el coste puede dispararse si no se planifica correctamente. Edu Saz destaca que un proyecto bien cerrado, con contratos precisos y una elección adecuada de una vivienda, puede suponer un ahorro de más de 13.000 euros para el cliente.

Este arquitecto subraya la importancia de definir desde el principio el alcance, los tiempos y los responsables, así como comparar ofertas y fijar un marco claro antes de arrancar la obra. Así se evitan "sorpresas" de precio y se consigue que la reforma sea eficiente.

En consecuencia, es necesario saber cómo se produce este ahorro, qué pasos recomienda Saz y por qué un presupuesto "cerrado" marca la diferencia frente a los imprevistos habituales en las reformas.

El primer factor clave es la elección de la vivienda adecuada para reformar. Según Saz, una adquisición inteligente (ubicación, estado previo razonable, sin grandes modificaciones estructurales) puede reducir costes iniciales y futuros.

En segundo lugar, un proyecto bien cerrado permite fijar plazos, materiales, acabados y responsabilidades. Esto previene sobrecostes por demoras, cambios de última hora o presupuestos "abiertos".

En consecuencia, Saz afirma que este paso fue determinante para alcanzar los más de 13.000 euros de ahorro. Por último, el control del contrato y la contratación adecuada de servicios evita pagar de más de por imprevistos.

Un buen contrato contempla cláusulas de penalización por retrasos, revisiones de obra y aplicaciones de mejoras planificadas sin costes ocultos. En conjunto, estos tres elementos generan el ahorro mencionado.

Pasos recomendados para una reforma eficiente

Define el alcance y el presupuesto desde el inicio: antes de iniciar la obra, asegúrate de que el proyecto contempla todos los trabajos, plazos, materiales y entregas. Así evitas que se "abra" la obra con partidas no previstas.

antes de iniciar la obra, asegúrate de que el proyecto contempla todos los trabajos, plazos, materiales y entregas. Así evitas que se "abra" la obra con partidas no previstas. Elige materiales y acabados con criterio: no siempre lo más caro es lo más eficiente. Saz recomienda optar por calidades razonables, que sumen valor sin disparar el presupuesto.

no siempre lo más caro es lo más eficiente. Saz recomienda optar por calidades razonables, que sumen valor sin disparar el presupuesto. Contrata profesionales con experiencia y fija el contrato: un arquitecto, un aparejador o buen contratista que firmen un contrato claro pueden marcar la diferencia entre una reforma controlada y una que se desmadra.

un arquitecto, un aparejador o buen contratista que firmen un contrato claro pueden marcar la diferencia entre una reforma controlada y una que se desmadra. Haz el seguimiento constante: revisa los hitos de obra, los pagos vinculados al cumplimiento, y exige transparencia. Saz subraya que, con seguimiento, se evitan "extras" inesperados que suman miles de euros.

revisa los hitos de obra, los pagos vinculados al cumplimiento, y exige transparencia. Saz subraya que, con seguimiento, se evitan "extras" inesperados que suman miles de euros. Planifica para imprevistos mínimos, no para lo peor: aunque conviene prever un margen para imprevistos, un proyecto bien cerrado reduce notablemente el riesgo de gastos que "llenan" la lista final. Saz considera que es ahí donde se produce los "más de 13.000 euros" de diferencia.

Las reformas suelen salirse del presupuesto cuando se producen cambios durante la obra: modificaciones de materiales, ampliaciones de espacios, costes de mano de obra adicionales o demoras.

Sin un contrato que fije plazos, responsables y condiciones, el proceso se vuelve más caro: los sobrecostes vienen de improvisar, no de planificar. En este punto, lo que Saz denomina "cerrar el proyecto" actúa como escudo frente al encarecimiento.

Además, la elección inicial de la vivienda importa: si requiere muchas correcciones estructurales, instalaciones obsoletas o humedades graves, el coste se dispara. Por eso, la elección previa, como proyecta Saz, es una palanca de ahorro clave.

Los consejos del arquitecto Edu Saz brindan una hoja de ruta clara si estás considerando remodelar una casa: selecciona con cuidado la vivienda, desarrolla un proyecto bien definido, firma contratos minuciosos y realiza un seguimiento estricto.

Reforma de una casa.

Con este enfoque puedes conseguir ahorros importantes, como más de 13.000 euros, en comparación con las reformas sin supervisión. Estos principios no solo disminuyen el costo, sino que también optimizan la experiencia del proyecto al reducir las sorpresas y el estrés.