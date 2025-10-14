Una interiorista analiza el salón de Susanna Griso (56) en su chalet de 441 m²: así puedes recrearlo en tu casa

Cuando una presentadora con tan marcada presencia visual como Susanna Griso diseña su hogar, cada pieza transmite una idea de quién es. Su salón, ubicado en su chalet de 441 metros cuadrados, mezcla matices sofisticados con toques cálidos que invitan al disfrute del espacio compartido.

En consecuencia, la interiorista Ana García ha analizado para la Revista Interiores cada detalle para desvelar sus aciertos y ofrecer ideas para replicarlo.

La característica principal de esta estancia es su equilibrio entre funcionalidad y estética: zonas de uso bien definidas, mobiliario con carácter y una iluminación cálida que transforma el ambiente. No se trata de copiar literalmente, sino de interpretar conceptos clave que puedan adaptarse a cualquier vivienda.

Recreación del salón de Susanna Griso.

Además, el diseño pone especial atención en los materiales y texturas: maderas nobles, tonos claros, piezas decorativas estratégicas y una paleta neutra con destellos que atraen la mirada.

En primer lugar, la interiorista señala que la distribución del salón juega un papel esencial. Los muebles flotados (es decir, no pegados a la pared) y un sofá de gran formato configuran un espacio fluido y cómodo.

Al color piezas alrededor de una chimenea o punto focal se genera un eje visual que organiza la estancia. Seguidamente, la elección cromática es clave. Griso apuesta por tonos neutras como crema, beige y grises suaves, combinados con suaves contrastes en madera oscura o hierro.

Estos matices equilibran calidez y elegancia sin sobrecargar. También se integran textiles con textura (alfombras, cojines, mantas...) que suavizan la rigidez con tacto y suavidad.

Susanna Griso en su salón. Redes sociales

Finalmente, la iluminación se plantea en capas: puntos funcionales, luces de ambiente y acentos decorativos. Lámparas colgantes, apliques y luces indirectas realzan el rincón de lectura o la zona de tertulia. Ese juego lumínico otorga versatilidad según el momento del día o la actividad.

¿Cómo crear el salón de Susanna Griso en tu propia vivienda? Para adaptar ese diseño a tu hogar, empieza por definir el punto focal: puede ser una chimenea, un mueble de obra o un cuadro significativo.

Rodea ese elemento con piezas de carácter: un sofá amplio, sillones cómodos y una mesa auxiliar llamativa, todo flotando ligeramente hacia el centro del salón.

Elige una paleta neutra y armoniosa: tonos arena, blanco roto, gris claro o crema como base. Añade contrastes con mobiliario en madera oscura, metal negro o detalles en cuero, pero sin excederte. La clave está en que cada pieza aporte sin competir visualmente.

Susanna Griso en su salón. Redes sociales

No olvides la iluminación por capas. Combina una luz general en el techo con lámparas de pie y apliques que modulen el ambiente.

Por ejemplo, apliques junto al sofá para lectura, tiras LED ocultas en estanterías y una lámpara colgante sobre la mesa de centro para añadir dramatismo.

Consejos extra para personalizar el ambiente

Texturas que aportan vida: introduce alfombras con felpa suave, cojines con tejido o lino lavado y mantas con puntos gruesos. Estas texturas suavizan las superficies rígidas y aportan calidez. Piezas con carácter: incorpora elementos decorativos únicos (esculturas, libros de arte, cerámicas artesanales...) que den un toque personal y rompan la monotonía neutra. Equilibrio visual y espacio para respirar: evita saturar las paredes con muchos cuadros; deja zonas limpias que permitan descanso visual. Cuida la proporción de muebles: que el salón respire sin pasillos estrechos. Adapta a tu escala: no todos los hogares son de más de 400 metros cuadrados, per los principios siguen siendo válidos. Elige versiones reducidas de mobiliario y adapta las distancias manteniendo el orden de zonas.

Los perros de Susanna Griso en su salón. Redes sociales

Con estos planteamientos (distribución pensada, paleta neutra con contrastes, iluminación en capas y elementos decorativos bien elegidos) lograrás trasladar la esencia del salón de Susanna Griso a tu entorno. No es una cuestión de imitar, sino de reinterpretar con tu estilo y necesidades.