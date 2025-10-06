El bonito salón de Esther Cañadas (48) en su casa millonaria en Madrid: "Su sofá es único y muy atrevido"

La top model Esther Cañadas tiene un impresionante salón en su casa millonaria en Madrid, un rincón sofisticado donde se combina un look industrial con toques de color vibrante. En el corazón del espacio, un sofá de terciopelo azul profundo marca el carácter atrevido del diseño, contrastando con estructuras metálicas y detalles en madera.

El estilo escogido invita a un ambiente sobrio pero con personalidad. Se ha recurrido a elementos como vigas vistas, lámparas de metal y mobiliario vintage para equilibrar la fuerza del azul del sofá. La iluminación indirecta suaviza el conjunto y aporta calidez al ambiente.

Aunque no se han divulgado cifras oficiales, expertos del mundo del interiorismo señalan que un salón de estas características, con materiales de alta gama y diseño personalizado, podría alcanzar un valor millonario. El enfoque está puesto en calidad y exclusividad.

Esther Cañadas en su sofá. Redes sociales

Cuando un icono de la moda se adentra en el universo del interiorismo, el resultado suele superar expectativas. Esther Cañadas, que ha sido musa de grandes firmas como Donna Karan, Versace o Carolina Herrera, ha trasladado su sensibilidad estética a su propio hogar con un salón que habla por sí solo.

El espacio se presenta con una estructura industrial: muros desnudos, vigas metálicas y acabados en hierro y hormigón conviven con acabados cálidos y una cuidada paleta de color. En el centro, ese sofá azul de terciopelo roba miradas y potencia la mezcla de modernidad y elegancia clásica. De hecho, se considera que este salón reúne "look industrial, con toques de color y una mesa vintage" como pieza de contraste.

Esther Cañadas en su salón- Redes sociales

La elección de cada elemento parece estudiada: texturas que dialogan, objetos de diseño que dan puntos de interés visual y una atmósfera que no resulta fría pese a su estructura industrial. Los materiales nobles, los tonos intensos y la luz estratégica convierten este salón en una pieza de exhibición con buen gusto.

El concepto industrial no está reñido con la comodidad, y en este salón se demuestra. Las vigas metálicas, ladrillo visto o el hierro negro se suavizan con detalles en madera natural y pieles. El resultado es un ambiente que mezcla dureza estructural y calidez visual.

Ese sofá azul de terciopelo es una apuesta arriesgada: no solo aporta color, sino que se convierte en un punto focal. En un entorno esencialmente neutro, su presencia dota de emoción y personalidad al conjunto.

Las luminarias colgantes con bombillas vistas, las alfombras de fibras naturales y una mesa vintage aportan matices que rompen la estandarización. Esa combinación de lo antiguo con lo contemporáneo es clave en el estilo que Cañadas ha querido para su hogar.

Aunque no haya cifras confirmadas por parte de Cañadas, viviendas y espacios diseñados a medida con acabados premium, iluminación arquitectónica y mobiliario exclusivo, pueden alcanzar valores sobresalientes en el mercado inmobiliario.

El hecho de que sea el salón de una figura pública eleva aún más su valor simbólico, al dotarlo de un aura aspiracional. Para quienes siguen su trayectoria, no es solo un cuarto más: es una declaración de estilo, distinción y solvencia estética

En resumidas cuentas, el salón de Esther Cañadas conjuga su legado como modelo con su nueva etapa como creadora de espacios. A través del estilo industrial suavizado con elementos cuidadosamente elegidos, el sofá azul sirve como punto de tensión visual y estético. El valor del diseño que trasciende modas se aprecia no solo en el precio, sino en la coherencia del conjunto.

Este proyecto no parece algo pasajero: es una pieza atemporal, un espacio hecho para contemplar y vivir con carácter. Y si, las estimaciones son acertadas, también podría ser una pequeña obra maestra con precio acorde.