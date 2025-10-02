La espectacular casa de Jordi Cruz (47) en Barcelona: dos cocinas, vistas increíbles de la ciudad y un valor millonario

Un refugio de Jordi Cruz, el famoso juez de Masterchef, ha llamado la atención por su funcionalidad y su elegancia. La vivienda de dos pisos, situada en una zona elevada de Barcelona, mezcla funcionalidad, diseño y minimalismo.

Se menciona un monto cercano a los 3 millones de euros, pero las fuentes directas no corroboran esa cantidad. Rebecca Lima, la esposa del chef, es quien ha colaborado en la concepción estética y en el diseño interior de este hogar. La casa se distingue por tener dos cocinas (una de ellas profesional y la otra práctica) y por sus privilegiadas vistas de la ciudad, según reporta la revista Lecturas.

Su estilo decorativo se basa en una gama de colores neutros: madera cálida, blanco y acentos oscuros que contrastan entre sí. Grandes ventanas aseguran la luminosidad. Los espacios se abren, fluyen, pero siempre con zonas bien definidas.

Jordi Cruz y Rebecca Lima. HOLA.COM

La cocina, que está integrada con el salón y diseñada para la vida diaria de la familia, se ubica en la planta baja. El uso de encimeras claras, muebles blancos y una distribución abierta posibilitan que esta área se conecte con las demás zonas sociales.

Por otro lado, la segunda cocina se enfoca en el aspecto más profesional. Este ambiente, que cuenta con una isla central, muebles de color negro y mucho espacio de almacenamiento, da la impresión de ser un estudio culinario en medio de su casa. Se puede usar tanto para trabajar como para elaborar contenido gastronómico.

Un dormitorio principal con cabecero de madera. Rebecca Lima

Esta cocina doble enfatiza la dualidad de su vida: su papel como miembro de la familia y su identidad como chef con altos estándares. Resalta la manera en que coexisten dos espacios diferentes bajo un solo techo sin sacrificar la funcionalidad ni el estilo.

La terraza panorámica es el punto fuerte de la propiedad, ya que fue diseñada como un mirador con vistas casi totales de Barcelona. Este espacio, al contar con vegetación bien cuidada, mesa para cenas al aire libre e iluminación decorativa, tiene un ambiente elegante e íntimo.

Dormitorio de Noah. Jordi Cruz

A pesar de que no hay muchas imágenes de los cuartos privados, se conoce que el dormitorio principal tiene una atmósfera apacible gracias a los matices de madera y los elementos sobrios. En cuanto a la habitación infantil, esta mantiene la coherencia estética con colores neutros y un ambiente cálido.

La escalera interna, sin barandilla visible, une las dos plantas sin obstáculos y aporta al conjunto una sensación de ligereza visual. El salón es espacioso e incluye ventanales que posibilitan la fusión entre el interior y el exterior.

Jordi Cruz en el programa de Televisión Española, 'Cena con Mamá'. RTVE

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la casa esté valorada exactamente en 3 millones de euros, múltiples medios han citado esta cifra como referencia destacada.

Este hogar es la expresión de lo que buscaría cualquier profesional de la cocina: elegancia, funcionalidad, privacidad y belleza visual en cada rincón.

Para un chef con renombre mundial, este hogar evidencia la misma filosofía que utiliza en sus platos: precisión, equilibrio y creatividad. No solo es un sitio en el que vivir, sino también un espacio que le brinda la oportunidad de continuar con el desarrollo de su amor por la gastronomía.

Jordi Cruz ha logrado construir una imagen de éxito que no solo está relacionada con su carrera en televisión, sino también con su habilidad para crear un estilo de vida que se ajusta a su personalidad. Su hogar en Barcelona demuestra que la sobriedad y el lujo no siempre son incompatibles.

Jordi Cruz en programa de Televisión Española, 'Cena con Mamá'. RTVE

Esta vivienda es un modelo de lo que implica tener una casa a la medida, gracias a su funcionalidad, minimalismo y vistas de ensueño. Una mezcla que motiva tanto a los apasionados del diseño como a aquellos que anhelan conseguir un espacio personal en la Ciudad Condal.

En resumen, la casa de Jordi Cruz se ha vuelto una fuente de inspiración para las personas que buscan ideas de interiorismo, además de mostrar el estilo de vida de un chef exitoso. La discreción y la practicidad del lujo quedan evidenciadas en los espacios de doble funcionalidad, las líneas rectas y la paleta cromática neutra.