Un arquitecto, sin rodeos: "Construir tu casa con estos tres materiales es la mejor decisión que puedes tomar"

Construir una vivienda en España es un sueño compartido por muchos, aunque los elevados precios actuales en elmercado de la vivienda y la brecha que existe en los salarios hace que no siempre sea una meta fácil de alcanzar. Aun así, para quienes contemplan la opción de construir su propia casa, comprar o reformar una vivienda, conviene tener en cuenta algunos consejos clave sobre el uso de materiales.

La elección adecuada, no solo puede dar como resultado una vivienda mucho más acogedora y moderna, sino que también simplifica el proceso de la obra y puede incluso incrementar el valor del inmueble de cara a una futura venta o alquiler. Sobre los tres materiales más recomendados para conseguirlo ha hablado recientemente el arquitecto Máximo Caballero en uno de sus últimos vídeos de TikTok.

En su vídeo, Máximo Caballero lo tiene claro: "Como arquitecto si me tuviera que hacer una casa para mí, estos son los materiales que 100% pondría. Piedra natural, esto nunca pasa de moda y le gusta a todo el mundo. Te va a gustar hoy y dentro de 20 años", asegura.

El experto apuesta por la sencillez, para ello combina tres elementos que asegura son suficientes para conseguir un diseño atemporal y muy elegante: "Acompañando a esta piedra usaría una combinación de colores sencilla. Con solo tres tonos tienes una casa solucionada: piedra, madera y blanco. No hace falta nada más".

Caballero advierte también que a menudo se encuentra con propietarios que cometen el error de recargar la vivienda más de lo necesario pensando en que de esta forma podrá verse mejor, pero el efecto suele ser el contrario: "A veces la gente por querer hacer más bonita su casa la llena de colores y materiales, pero fijaos en las casas más bonitas. No tienen tantos colores y quedan espectaculares como esta".

El arquitecto pone un ejemplo práctico al hablar de un elemento tan común como las paredes medianeras: "Fijaos, en vez de poner la típica pared medianera de toda la vida, simplemente con jaula y piedra tenemos una solución que queda mucho mejor y no por eso tiene que ser más cara.".

Su conclusión es muy clara: la sencillez es la clave de una vivienda bonita y funcional. "Al final las cosas más sencillas son lo que hacen bonita una vivienda y no llenarla de cosas rarísimas. Piedra, madera y mortero blanco, no hace falta nada más", concluye.

La recomendación de este experto es por lo tanto poner el acento en volver a lo esencial: materiales duraderos, sencillos y versátiles que no pasen de moda y que, bien combinados, convierten cualquier vivienda en un hogar mucho más moderno y acogedor.