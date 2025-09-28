Leroy Merlin vende la casa prefabricada y minimalista que triunfa en España: por menos de 10.000 euros

Las casas prefabricadas en España se posicionan como una de las alternativas favoritas frente a las casas de construcción tradicional. Una opción cada vez más elegida por los españoles debido a su precio más asequible, su rapidez de montaje, la personalización en cuanto al diseño que ofrecen, así como por tratarse de una opción más sostenible.

Aspectos que atraen cada vez más, sobre todo ante la escasez de oferta de vivienda que experimentamos en España y los altos precios tanto de compra como de alquiler. Un escenario nada favorable para esas personas que sueñan con disfrutar de una vivienda propia y sobre todo para los más jóvenes, quienes cada vez lo tienen más difícil para hipotecar su bolsillo.

Por todo ello, no es de extrañar que la cifra de casas prefabricadas en España haya aumentado casi un 20% el pasado año y siga creciendo este 2025, sobre todo con modelos tan asequibles como el que hemos encontrado en Leroy Merlin.

En esta ocasión, no se trata de la casa de estilo rústico más vendida, sino que hablamos de una caseta de estilo minimalista que podrás instalar en cualquier parte del jardín y sin obras. Esta cuenta con una amplia y bonita zona acristalada con grandes ventanales en la que podrás desde establecer tu propio estudio para teletrabajar externo a la casa, como un espacio de lectura y descanso o incluso una pequeña habitación para los invitados.

Además, esta casa prefabricada cuenta con un segundo espacio abierto con porche, ideal para instalar desde un cenador con mesa de comedor, cocina y barbacoa, hasta una pequeña zona de descanso. Como alternativa, se puede cerrar con ventanales para ganar metros interiores y proteger mejor de la intemperie.

Caseta Lenna de Leroy Merlin.

Este modelo de caseta prefabricada se trata de la caseta Lenna de 24,9 m2 y cuenta con un precio de 9.899 euros en la web y con envío gratis. Este diseño incorpora en la parte cerrada, tres puertas de vidrio y aluminio. Se abren en ambas direcciones, cuentan con cierre con bloqueo y tienen sistema antiviento.

Con una destacada estética minimalista, acabados modernos y la posibilidad de convertirla en ese oasis privado dentro del propio jardín, la convierten en uno de los modelos favoritos en la web de Leroy Merlin. Una solución funcional, bonita y sin obras, que destaca por contar con un diseño inteligente y sobre todo asequible.

En lo que respecta a sus dimensiones, esta caseta cuenta con una superficie lo suficientemente amplia como para integrar esos dos ambientes distintos como estudio, zona de lectura, taller, un dormitorio o una pequeña sala multifuncional. Sus medidas totales son de 628 cm de ancho por 628 cm de profundidad, por lo que puede aprovecharse al máximo todo el espacio disponible en el jardín.

La altura de la pared interior es de 210 cm, así que asegura una sensación agradable de amplitud. Este diseño incluye también un voladizo de cubierta de 200 mm, pensado para proteger de la lluvia y ofrecer sombra adicional.