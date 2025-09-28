Álvaro Toledo, experto en decoración, sin rodeos: “Prefiero una buena iluminación a un mueble llamativo"

Al decorar tu hogar, es común que te fijes en muebles atractivos, colores impactantes o artículos de moda. Sin embargo, la iluminación apropiada es lo que verdaderamente cambia un lugar, no el mueble más lujoso.

Álvaro Toledo, el decorador, sostiene en sus redes sociales que es más beneficioso invertir en una buena iluminación que en un sofá de diseño: "Prefiero una buena luz a un mueble atractivo".

En efecto, un objeto decorativo puede captar la atención; sin embargo, si el ambiente no está bien iluminado, ese objeto queda opaco. Toledo indica que una lámpara bien situada tiene el potencial de transformar totalmente el entorno, mientras que un mueble bueno mal alumbrado no será notado.

Una correcta iluminación potencia texturas, colores y detalles arquitectónicos. Según el experto, "la cuestión es más iluminar que alumbrar", es decir, distribuir la luz para crear atmósferas acogedoras en lugar de una luz uniforme y agresiva.

Además, muchas veces se subestima el uso de puntos de luz indirectos, reguladores o lámparas auxiliares que, bien combinados, convierten un espacio cotidiano en uno con carácter.

Álvaro Toledo censura el uso de luz fría por su intención de imitar espacios limpios, ya que le parece poco agradable. Por lo tanto, la luz cálida es mejor que la blanca fría.

Asimismo, aconseja emplear distintas fuentes de luz: lámparas de pie, luces puntuales para áreas oscuras, bandas LED o luces del techo. De esta manera se consigue profundidad y jerarquía visual. Utilizar lámparas decorativas que no tengan un diseño reconocible es otro acierto.

Según Toledo, su presencia está justificada por su función como elemento ambiental, aunque no sean icónicas. A menudo, además, se opta por la luz central del techo como única solución sin considerar áreas mal iluminadas o sombras imprevistas.

Un error común es el uso de bombillas con demasiada potencia sin regularlas, lo que produce deslumbramientos o entornos incómodos. La distribución de la luz sobre los muebles también suele ser pasada por alto.

Un mueble atractivo mal iluminado no será protagonista; por eso, Toledo insiste en priorizar la buena iluminación antes que el mobiliario ostentoso.

¿Cómo planificar la iluminación efectiva paso a paso? Estas son las recomendaciones que él experto da:

Mapea zonas: identifica áreas de lectura, trabajo, descanso y tránsito para asignar diferentes niveles de luz.

Combina capas de luz: luz general con luz puntual y luz ambiental.

Invierte en regulación: usar dimmers o interruptores múltiples te da control sobre la intensidad.

Selecciona la temperatura adecuada: para espacios de convivencia, la luz cálida suele ser más acogedora.

Crea focos de interés: ilumina cuadros, estanterías o plantas para dotar carácter al espacio.

Cuando pienses en redecorar o renovar, no te deslumbres con muebles atractivos; primero considera cómo iluminarás. Álvaro Toledo nos hace notar que una luminaria bien orientada puede cambiar el ambiente más que cualquier objeto.

Invertir en una iluminación cuidadosamente diseñada es un compromiso con la comodidad, la versatilidad y la elegancia perdurable.