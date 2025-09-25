La mansión de Antonio Orozco (52) en Sitges: un hogar de 200 m² frente al mar donde disfruta con su familia

Antonio Orozcoha encontrado en Sitges un sitio donde combinar su vida familiar con su esencia y ajetreo como artista. En un complejo residencial frente al mar, el cantante reside en una vivienda de aproximadamente 200 metros cuadrados.

La propiedad, situada cerca de un campo de golf y con vistas al Mediterráneo, proporciona tranquilidad, lo que brinda un balance ideal entre el placer y la privacidad.

En este contexto, Orozco convive cotidianamente con su pareja y sus dos hijos en un hogar que está diseñado para fomentar una buena convivencia y al mismo tiempo dejar fluir la creatividad.

Antonio Orozco en su cocina. Telecinco

En el interior, la casa llama la atención por tener una planta abierta: con mucha luz natural, la cocina, el comedor y el salón comparten un solo espacio. Asimismo, la decoración combina estilos del campo y nórdico: madera clara, colores neutros y muebles con personalidad que indican que este lugar posee un ambiente cálido y moderno.

El salón tiene diferentes instrumentos musicales como el piano y las guitarras, lo que transforma la vivienda en un estudio improvisado donde Orozco compone música y la comparte con su hijo mayor Jan.

El salón de Antonio Orozco. Telecinco

En la azotea, tiene un espacio chill-out con una cama balinesa y plantas diversas que funciona como una prolongación del salón. Un espacio para descansar, crear música o leer por la noche.

La vivienda, adecuada para una familia en expansión, cuenta con tres cuartos, de los cuales uno es una suite que tiene vestidor.

La mayor parte del valor de la propiedad proviene de las modificaciones y personalizaciones hechas por el propio artista, a pesar de que muchos medios reportan que el precio podría estar alrededor de los 600.000 euros.

Orozco ha transformado este lugar en un "refugio emocional", un hogar donde puede ser exclusivamente él mismo: sin prisas, sin luces deslumbrantes y acompañado de su gente amada.

El lugar que ha escogido para esta vivienda no es casual. La cercanía con Barcelona, el clima templado y el ambiente cosmopolita hacen que Sitges sea uno de los destinos más anhelados de la costa catalana. Antonio Orozco piensa que este entorno es un equilibrio entre su vida serena y su carrera como músico.

Un componente esencial para diseñar la vivienda es la luz natural que entra en abundancia por grandes ventanales. Esta característica convierte cada espacio en un sitio fundamental y acogedor. El artista ha elegido adornos que son prácticos y simples, apartados de la ostentación del lujo.

Una de las principales características de la mansión es su terraza y sus áreas al aire libre. Este lugar, con vistas al Mediterráneo, permite que se pueda disfrutar de encuentros familiares, desayunos frente al mar o sesiones de composición. Las distintas plantas y la cama balinesa generan una atmósfera de tranquilidad.

A pesar de que la vivienda tiene todas las comodidades del mundo moderno, lo que más llama la atención es el toque personal de Antonio Orozco. Recuerdos de las giras, instrumentos musicales y fotos familiares embellecen las paredes, dándole a cada habitación de la casa en Sitges autenticidad y personalidad.

La zona ha sido creada por el cantante con el fin de que sus hijos se sientan cómodos. Este hogar cuenta con habitaciones juveniles, áreas de estudio y lugares para la creatividad que se ajustan a sus necesidades. Lo que más le interesa a Orozco es que sus hijos tengan un entorno estable y feliz.

Asimismo, la casa funciona como un lugar perfecto para dar rienda suelta a la creatividad. Antonio Orozco reconoce que muchas de sus canciones provienen de este ámbito privado. La calma de Sitges y su proximidad al mar se convierten en una fuente incesante de estímulos para el arte.

En Sitges, el mercado inmobiliario tiene estas gran cantidad de viviendas que se sitúan en un rango de precios elevados, alrededor de los 600.000 euros. Sin embargo, el verdadero valor reside en que ofrece una personalización y un estilo de vida. Según Orozco, esta inversión también es una herencia de la familia.

En consecuencia, la mansión de Antonio Orozco en Sitges es más que una casa con vista al mar: es un hogar acogedor y cálido, repleto de creatividad, diseñado para disfrutar con la familia y vivir la música desde adentro.