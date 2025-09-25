Adiós escritorios, hola a la estantería de IKEA que se transforma en zona de trabajo: "Ahorra espacio"

En pisos pequeños, cada centímetro cuenta. La nueva versión de la estantería Billy con mesa desplegable de IKEA permite tener zona de trabajo sin instalar un escritorio fijo. Cuando la mesa está plegada, la estantería funciona como un mueble convencional; al desplegarla, se convierte en un escritorio útil para estudiar o teletrabajar.

Esta innovación tiene 80 cm de ancho, 106 cm de alto y su profundidad va de 33 cm a 112 cm al extender la mesa. Además, este modelo aprovecha el espacio vertical liberando superficie en el suelo.

Puedes usar los estantes mientras la mesa permanece oculta. Su mecanismo de plegado permite pasar de zona de trabajo a salón o habitación sin esfuerzo. La mesa queda asegurada al mueble, sin desajustes.

Billy con mesa plegable. IKEA

Cada estante admite hasta 18 kg de peso, por lo que puedes almacenar libros, objetos o materiales de oficina con total funcionalidad. De la misma forma, no necesitas adaptar el espacio: no hay patas que molesten ni cajoneras que ocupen zona de paso.

El montaje se realiza con las instrucciones de IKEA habituales; hay que tener cierta precisión, pero es accesible para el público general. Además de la comodidad, esta solución es visualmente más limpia y estética: no se ve "mueble de oficina" cuando no se está usando.

Billy con mesa plegable. IKEA

¿Cómo debes incorporar esta estantería a tu hogar? Para ello, selecciona una pared que no esté muy concurrida y que tenga espacio para abrir la mesa sin obstáculos. Luego, coloca la parte inferior de la estantería a una altura cómoda para sentarte, dejando unos 60-70 cm de espacio libre frente al frente.

Finalmente, complementa con una silla plegable o ligera para no saturar el entorno cuando no la estés usando.

Billy con mesa plegable. IKEA

Como recomendación para sacarle el máximo partido, debes optar por una iluminación focalizada, como una lámpara de brazo articulado o de pinza, para concentrarte cuando la mesa esté desplegada.

Igualmente, se recomienda aprovechar los estantes superiores para objetos menos utilizados, manteniendo a mano solo lo esencial en las proximidades de la mesa.

Además, considera gestionar el cableado mediante canaletas o cintas adhesivas para evitar que los cables queden a la vista cuando pliegues la mesa.

Esta propuesta de IKEA conecta con una tendencia creciente en interiorismo: los muebles multifunción que se adaptan a la vida urbana. Con más personas teletrabajando y viviendo en pisos compactos, soluciones como esta estantería con escritorio integrado ofrecen confort, diseño y posibilidad de transformar los espacios según la necesidad del momento.

Billy con mesa plegable. IKEA

En términos de precio, la estantería con escritorio integrado mantiene la filosofía de IKEA: diseño asequible y accesible. Por menos de 150 euros, es posible tener un mueble dos en uno que ahorra espacio y evita la compra de un escritorio independiente, lo que se traduce en ahorro económico y en hogar más ordenado.

El éxito de este tipo de soluciones demuestra que la marca sueca sigue atenta a las demandas de sus clientes. La combinación de almacenaje y zona de trabajo es especialmente útil para estudiantes, trabajadores en remoto o familias que necesitan aprovechar al máximo cada estancia, sin renunciar al estilo nórdico característico de IKEA.

Gracias a la innovación de IKEA, ya no necesitas renunciar a un espacio de trabajo por falta de metros. Esta estantería convertible en zona de estudio combina estilo, funcionalidad y practicidad. Es una solución inteligente para pisos pequeños, que permite tener oficina en casa sin renunciar al orden ni al diseño.

Además, si eliges bien la ubicación y complementos adecuados, tendrás un rincón de trabajo práctico que desaparece cuando no lo necesitas.