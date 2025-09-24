Así es el piso de Paloma Cuevas (53) en la zona más exclusiva de Madrid: increíbles vistas al Parque del Oeste

Paloma Cuevas reside en un piso señorial frente al Parque del Oeste, en una de las zonas más codiciadas de la capital española. La vivienda está valorada en unos 3 millones de euros, y destaca por su estatus y ubicación privilegiada.

Según informan diversos medios, solo comparte rellano con un vecino, lo que garantiza una privacidad poco habitual. Además, los metros de la vivienda son algo a destacar: tiene cerca de 500 metros cuadrados distribuidos en seis dormitorios y cuatro baños.

Además, el inmueble se encuentra en un edificio de los años sesenta, con techos altos y estancias generosas que evocan el carácter clásico madrileño. También son llamativos los grandes ventanales que miran al Parque del Oeste, lo que aporta luz natural continua y vistas verdes inolvidables.

Los materiales nobles como la madera maciza y el mármol están presentes en suelos y molduras. Los balcones y terrazas ofrecen miradores hacia los jardines del parque, integrando naturaleza al ambiente urbano.

En la decoración importa la discreción: Paloma evita mostrar rincones íntimos en redes para preservar su intimidad. Sin embargo, sí se conoce que el piso incluye plaza de garaje privada y acceso directo a servicios de lujo propios de este tipo de zonas.

Es habitual que este tipo de viviendas cuenten con cámaras de seguridad, conserjería y sistemas modernos de climatización. En consecuencia, en este enclave se conjugan comodidad, estilo y valor simbólico al estar en una de las direcciones más deseadas.

Paloma comparte este espacio con sus hijas, buscando que crezcan en un entorno protegido y elegante, de esta forma, la vivienda representa su vínculo con Madrid: a pesar de residir también en La Finca, este piso le da proximidad al centro.

La elección del inmueble refleja su apuesta por un estilo de vida sereno, con raíces culturales y recuerdos bien guardados. Además, los pisos de estas características en la zona del Parque del Oeste se cotizan en rangos altos, frecuentemente por encima del millón de euros.

Sin embargo, el hecho de compartir rellano con un solo vecino, su escala y acabados, elevan el valor hasta los 3 millones. Este tipo de propiedades también suelen demandar mantenimiento elevado, reformas cuidadas y atención al detalle divergente.

Vivir frente al Parque del Oeste es un lujo al alcance de muy pocos. La zona está rodeada de zonas verdes, museos, edificios históricos, convirtiéndose en un enclave perfecto para quienes buscan calidad de vida en pleno centro de Madrid sin renunciar a la calma.

Los expertos en vivienda señalan que este tipo de inmuebles rara vez pierden valor. Las viviendas en esta ubicación son muy demandadas por familias adineradas y profesiones de alto nivel. Para Paloma Cuevas, supone no solo un hogar, sino también una inversión de gran proyección.

Paloma Cuevas siempre ha llevado su vida privada con gran discreción. Aunque en ocasiones comparte momentos personales en redes, evita mostrar demasiados detalles de su piso. Esta reserva aumenta el interés mediático, pero también subraya la importancia que da a la intimidad familiar y la tranquilidad.

El piso mantiene la esencia de los edificios clásicos de los años sesenta, pero con reformas que lo adaptan a las necesidades actuales. La combinación de lo antiguo y lo moderno crea un ambiente sofisticado, donde cada estancia refleja tanto historia como funcionalidad contemporánea.

Más allá del lujo, lo que realmente destaca es la calidez que transmite. El piso de Paloma Cuevas está concebido para recibir visitas, compartir con amigos y disfrutar de la vida familiar. La amplitud

Este piso de Paloma Cuevas no solo es una vivienda de lujo: es un símbolo de identidad, una pieza urbana de gran valor emocional. Combina vistas privilegiadas al verde del Parque del Oeste, estancias amplias con carácter clásico y una ubicación estratégica.

Para los amantes de la arquitectura y el lifestyle madrileño, esta residencia ofrece inspiración y una muestra del buen gusto residencial en la capital.